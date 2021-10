Quand Roblox sera de retour et pourquoi cela ne fonctionne pas

Roblox est en panne depuis un certain temps, mais le compte Twitter du statut du jeu a expliqué pourquoi il ne fonctionne pas et quand il sera rétabli.

Le statut downed du jeu n’est pas nouveau comme cela s’est produit les années précédentes. Cependant, le timing est exaspérant et décevant car les fans devraient profiter de ses événements d’Halloween.

Il est hors ligne depuis de nombreuses heures maintenant, mais les mises à jour sont constamment partagées.

Pourquoi Roblox ne fonctionne pas ?

Roblox ne fonctionne pas en raison d’un problème de système interne.

Cette erreur a été partagée sur le site officiel du statut du jeu. Il indique qu’un correctif est en cours d’élaboration, mais que tout, de ses applications mobiles à Xbox en passant par PC, a été perturbé.

Depuis les problèmes du jeu, RTrack rapporte qu’aucune personne n’a pu jouer au jeu pendant six heures. Il s’agit d’une chute colossale pour les 48 millions d’utilisateurs quotidiens typiques.

Quand Roblox sera-t-il de retour ?

Le compte Twitter de Roblox Status rapporte que le jeu sera de retour le 29 octobre.

Cependant, ce message a été publié à 03h00 BST et a déclaré que le retour du jeu ne devrait pas prendre plus de six heures. Cela fait plus longtemps depuis, mais ils ont maintenant signalé que le problème est identifié et qu’ils espèrent revenir bientôt au jeu en fonction des dégâts causés.

Twitter réagit

Vous trouverez ci-dessous quelques réactions amusantes de Twitter pour vous faire sourire malgré les perturbations.

