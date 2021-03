Quand Rust arrive-t-il sur PS4 et Xbox One? Actualités sur la date de sortie de la console

Double Eleven / Facepunch

Le jeu de survie Rust est sorti depuis de nombreuses années, mais il est devenu extrêmement populaire l’année dernière. Il y a eu récemment de mauvaises nouvelles concernant un incendie OVH détruisant les données des joueurs pour certains dans 25 serveurs de l’UE, mais – dans une meilleure nouvelle – une date de sortie approximative a été annoncée pour sa sortie sur console sur PS4, PS5, Xbox One et Series X.

Une bande-annonce a été partagée pour le lancement de sa console et elle a l’air fantastique. Les développeurs ont récemment annoncé des tests bêta fermés auxquels participeraient quelques joueurs très sélectionnés, vous pouvez donc essayer de vous inscrire à une clé bêta pour voir à quel point vous avez de la chance.

Cependant, vos chances d’obtenir une clé bêta sont minces, vous découvrirez donc ci-dessous les dernières nouvelles sur la date de sortie de Rust pour PS4, PS5, Xbox One et Series X.

Rust arrive-t-il sur PS4 et Xbox One?

Oui, Rust arrive sur PS4 et Xbox One.

Rust était censé arriver sur PS4 et Xbox One en 2020, mais la sortie ne s’est jamais concrétisée, ce qui a entraîné un retard.

Avec sa confirmation pour les consoles de dernière génération Sony et Microsoft, vous devriez pouvoir y jouer sur la PS5 et la série X via une compatibilité ascendante lorsqu’elle sera disponible.

Aucune date de sortie spécifique n’a été annoncée, mais une fenêtre de lancement a été révélée.

Ce contenu n’a pas pu être chargé Quelle semaine incroyable jusqu’à présent! Nous avons rassemblé beaucoup de données et de commentaires précieux et tout cela grâce à nos testeurs. Pour le moment, nous avons accueilli autant d’entre vous que possible en toute sécurité. Mardi, nous mettrons à jour le jeu et reprendrons notre consommation. Merci pour le soutien à tous! – Édition Rust Console (@playrustconsole) 4 mars 2021

Quand Rust sort-il sur console?

Rust sortira sur console sur PS4 et Xbox One au printemps 2021.

Cela signifie que la date de sortie de Rust sur console devrait tomber entre mars et fin mai.

Le mois de mars semble peu probable, alors attendez-vous à ce que d’autres nouvelles se produisent en avril ou en mai avant le début de l’été en juin.

Quant à savoir pourquoi le lancement du jeu en 2020 sur consoles a été retardé, un article de blog sur le site Web de Double Eleven datant de décembre indique que l’année a été trop difficile en raison du fait que tout le monde travaille à domicile.

En attendant qu’une date de sortie plus précise soit annoncée, sachez que vous pouvez vous inscrire aux notifications de précommande sur le site Web de la console du jeu.

