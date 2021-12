Quand s’attendre à ce qu’Apple publie macOS 12.1 avec SharePlay et plus

Apple a publié macOS Monterey fin octobre, mais nous attendons toujours que plusieurs fonctionnalités promises telles que SharePlay et Universal Control soient disponibles via des mises à jour logicielles ultérieures telles que macOS 12.1, qui est actuellement en phase de test bêta.



La première version bêta de macOS 12.1 a activé SharePlay sur Mac, permettant aux développeurs de préparer leurs applications pour prendre en charge la fonctionnalité. SharePlay, qui est déjà disponible dans iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, permettra aux utilisateurs de regarder des films et des émissions de télévision avec leurs amis et leur famille lors d’un appel FaceTime, et même de partager leurs écrans.

Quand macOS 12.1 sortira-t-il ?



Apple a publié plusieurs mises à jour macOS précédentes du début à la mi-décembre :

macOS Big Sur 11.1 : 14 décembre 2020 macOS Catalina 10.15.2 : 10 décembre 2019 macOS Mojave 10.14.2 : 5 décembre 2018 macOS High Sierra 10.13.2 : 6 décembre 2017 macOS Sierra 10.12.2 : 13 décembre 2016 OS X El Capitan 10.11.2 : 8 décembre 2015

À la mi-novembre, Apple a partagé un communiqué de presse indiquant que SharePlay arrivera sur Mac plus tard cet automne, et étant donné que SharePlay a été activé dans la version bêta de macOS 12.1, cela implique au total que macOS 12.1 sera publié avant la fin de l’année.

Extrait du communiqué de presse :

SharePlay, un ensemble puissant de fonctionnalités pour des expériences partagées lors d’un appel FaceTime, a introduit de nouvelles façons pour les utilisateurs d’Apple de rester connectés. Avec la prise en charge de SharePlay dans Apple TV+, Apple Music et Apple Fitness+, ainsi que de nombreuses applications parmi les plus populaires telles que NBA, TikTok, Twitch, Paramount+ et SHOWTIME, les utilisateurs peuvent regarder des films et des émissions de télévision, écouter de la musique ou effectuer un entraînez-vous avec des amis ensemble lors d’un appel FaceTime. SharePlay s’étend à Apple TV afin que les utilisateurs puissent regarder sur grand écran tout en utilisant FaceTime sur iPhone ou iPad. Avec la prise en charge du partage d’écran, les utilisateurs peuvent également naviguer sur le Web ensemble, regarder des photos ou montrer quelque chose à leurs amis dans une application préférée. SharePlay est disponible avec la sortie d’iOS 15.1, iPadOS 15.1 et tvOS 15.1, et arrivera sur Mac plus tard cet automne.

On ne sait pas encore si macOS 12.1 inclura Universal Control, qui permettra d’utiliser une seule souris, un seul trackpad et un seul clavier sur plusieurs Mac et/ou iPad côte à côte. Le site Web d’Apple continue de répertorier Universal Control comme « disponible plus tard cet automne », mais la fonctionnalité n’a toujours pas été activée depuis la dernière version bêta de macOS 12.1. Les paramètres de contrôle universel peuvent cependant être activés de force avec un indicateur de fonctionnalité, il est donc clair qu’Apple travaille sur la fonctionnalité en coulisse et qu’elle pourrait donc encore être lancée cette année.

Les autres nouvelles fonctionnalités de macOS Monterey incluent AirPlay sur Mac, Quick Note, Live Text, une application Raccourcis, l’audio spatial dans FaceTime, etc.