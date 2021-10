Quand s’attendre à ce que les MacBook Pros M1X soient disponibles à la commande

Apple a annoncé aujourd’hui qu’il organiserait un événement virtuel le lundi 18 octobre à 10 heures, heure du Pacifique, et les rumeurs suggèrent largement que les modèles redessinés de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront dévoilés avec une version plus rapide de la puce M1.



Après l’annonce de l’événement, quelques lecteurs nous ont demandé quand s’attendre à ce que les commandes des nouveaux modèles de MacBook Pro commencent, si elles étaient annoncées.

Bien que rien ne soit certain jusqu’à ce qu’Apple le dise, presque tous les nouveaux Mac annoncés lors d’un événement Apple au cours des cinq dernières années ont été mis en vente le jour même de l’événement. La seule exception était l’iMac 24 pouces plus tôt cette année.

Nous avons exclu l’iMac Pro et le dernier Mac Pro de la liste, car ces machines ont été présentées en avant-première lors des keynotes de la WWDC plusieurs mois avant leur lancement.

2016 : Les premiers modèles de MacBook Pro avec Touch Bar ont été annoncés lors d’un événement Apple le jeudi 27 octobre 2016 et sont devenus disponibles à la commande le même jour. Les expéditions ont commencé dans 2-3 semaines, les clients commençant à recevoir leurs commandes vers le lundi 14 novembre.

2017 : Les nouveaux modèles de MacBook, MacBook Pro, MacBook Air et iMac ont été annoncés à la WWDC le lundi 5 juin 2017. Tous les nouveaux Mac sont devenus disponibles à la commande le même jour et ont commencé à arriver aux clients le mercredi 7 juin.

2018 : Les nouveaux modèles de MacBook Air et Mac mini ont été annoncés lors d’un événement Apple le mardi 30 octobre 2018. Les deux nouveaux Mac sont devenus disponibles à la commande le même jour et ont commencé à arriver aux clients le mercredi 7 novembre.

2020 : Les premiers Mac dotés de la puce M1, y compris le MacBook Air, le MacBook Pro 13 pouces bas de gamme et le Mac mini bas de gamme, ont été annoncés lors d’un événement Apple le mardi 10 novembre 2020. Tous les nouveaux Mac sont devenus disponibles. commander le même jour et a commencé à arriver chez les clients le mardi 17 novembre.

2021 : Le nouvel iMac 24 pouces coloré avec la puce M1 a été annoncé lors d’un événement Apple le mardi 20 avril 2021 et est devenu disponible à la commande le vendredi 30 avril. Le nouvel iMac a commencé à arriver aux clients le vendredi 21 mai.

Les nouveaux Mac annoncés avec un communiqué de presse sur Apple Newsroom sont également généralement disponibles à la commande le jour même de l’annonce, y compris le MacBook Pro 16 pouces en 2019 et le dernier iMac 27 pouces en août 2020.

Alors que l’iMac 24 pouces a brisé la tendance des commandes le jour même pour les nouveaux Mac, probablement en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la pandémie, il reste à voir si les nouveaux modèles de MacBook Pro emboîteront le pas avec les commandes retardées. Au minimum, les clients intéressés par un MacBook Pro M1X n’auront probablement pas à régler une alarme le vendredi matin comme pour les iPhones.

