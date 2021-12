Quand SCOTUS Guts Roe: Le plan secret pour fournir des pilules abortives à la demande – et éviter les poursuites

– de Salon

Vendredi dernier, la Cour suprême a confirmé l’interdiction quasi absolue de l’avortement au Texas et a donné sa bénédiction au nouveau mécanisme d’application, un système rappelant la Stasi qui dépend de citoyens privés surveillant leurs voisins et réclamant des primes sur toute personne prise en flagrant délit d' »aide et d’encouragement » à un Avortement. Malgré quelques gros titres trompeurs causés par une décision déroutante, l’essentiel est qu’au Texas, les chasseurs de primes peuvent toujours traquer les personnes cherchant à se faire avorter et harceler légalement et mettre en faillite quiconque les aide.

La décision était surprenante car le tribunal devrait également annuler purement et simplement Roe v. Wade en juin. Bientôt, plus de deux douzaines d’États, dont le Texas, devraient avoir des lois autorisant les policiers à simplement arrêter des personnes pour avortement. La décision de vendredi ne crée pas seulement un gâchis de maux de tête juridiques dans la gestion des chasseurs de primes, elle ouvre la porte aux États bleus pour utiliser des systèmes similaires comme une interdiction détournée des armes à feu, ce que la Californie s’apprête déjà à faire.

Alors pourquoi la Cour suprême n’a-t-elle pas laissé le soin aux flics, c’est ainsi que les interdictions d’avortement étaient appliquées avant l’ère Roe ? La réponse réside peut-être dans l’énorme avancée technologique qui s’est produite au cours des cinq décennies d’avortement légal : la pilule abortive.

Contrairement à l’époque pré-Roe, où obtenir un avortement sans risque signifiait trouver quelqu’un qui pouvait le pratiquer physiquement, maintenant les pilules peuvent être utilisées dans l’intimité de sa propre maison. Comme l’a dit le Dr Daniel Grossman de l’Université de Californie à San Francisco à Salon, « les sites en ligne qui mettent les pilules à disposition » avec des « informations précises » et des « médicaments de bonne qualité » permettent à l’avortement autogéré d’être « très sûr et efficace. . » Les images passées du cintre ou de l’avorteur de ruelle pourraient très bien être remplacées dans un proche avenir par des images d’un paquet de papier brun acheté discrètement en ligne – soit dans des pharmacies étrangères, soit, éventuellement, dans des États où l’avortement sera toujours légal. Cela explique en grande partie l’intérêt de la droite à créer une armée de mouchards qui rendront leurs voisins et amis pour une récompense de 10 000 $.

Mais certains militants parient sur les pilules comme moyen pour que l’avortement soit non seulement physiquement sûr, mais aussi à l’abri des forces de l’ordre.

« Nous avons des avortements. On s’entraide pour avoir des avortements. Vous ne nous arrêterez jamais, jamais », a déclaré Amelia Bonow de Shout Your Abortion à Salon. Son groupe, qui a commencé comme un projet de narration sur l’avortement, a répondu à la fois à l’interdiction de l’avortement au Texas et à Dobbs contre Jackson Women’s Health – l’affaire que la Cour suprême devrait utiliser pour annuler Roe ce terme – en concentrant leur plaidoyer sur la pilule.

Au cours des arguments de la Cour suprême contre Dobbs plus tôt ce mois-ci, Bonow et d’autres militants se sont tenus sur les marches de la Cour suprême et ont avalé de la mifépristone, la première des deux pilules pour mettre fin à une grossesse non désirée. (Bonow rapporte qu’elle a eu des saignements mineurs mais sans conséquence.) Ils ont installé des installations artistiques dans tout le pays et créé une campagne sur les réseaux sociaux, pour souligner que les pilules sont « largement disponibles en ligne via la télémédecine ou par courrier dans les 50 États ». Ils ont également mis en place un site Web dirigeant les utilisateurs vers des sites qui aident les patients à trouver des pilules et à les utiliser en toute sécurité. Certains, comme Aid Access, ont même des vidéos utiles expliquant comment utiliser les pilules – et sont hébergés à l’étranger, hors de portée des forces de l’ordre américaines.

Bonow a promis d’autres actions à venir pour rendre les pilules plus faciles à obtenir et à utiliser. Elle s’inspire non seulement de ces fournisseurs d’avortements clandestins antérieurs à Roe comme le Jane Collective, mais aussi d’ACT-UP, qui a contesté le contrôle médical qui empêchait les médicaments anti-VIH d’entrer dans les mains des personnes qui en avaient besoin dans les années 80.

Les experts de l’histoire de l’avortement illégal ont cependant leurs inquiétudes. Les pilules elles-mêmes sont « très, très sûres », a expliqué le Dr Carole Joffe, une collègue de l’UCSF du Dr Grossman qui a écrit « Doctors of Conscience: The Struggle to Provide Abortion Before and After Roe V. Wade ». En effet, comme elle l’a noté, il existe de nombreuses preuves que les femmes pratiquent déjà des avortements à domicile de cette façon. Une étude majeure montre que 7 % des femmes de 18 à 49 ans ont tenté de s’auto-avorter.

Cependant, « l’énorme différence entre hier et aujourd’hui est la surveillance légale », a déclaré Joffe. À l’époque d’avant Roe, il n’y avait tout simplement pas « le mouvement anti-avortement extraordinairement bien organisé que nous avons maintenant, donc les gens pouvaient prendre des risques qui, je pense, seront beaucoup plus difficiles à prendre maintenant ».

Leslie Reagan, professeur à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign et auteur de « When Abortion Was a Crime: Women, Medicine, and Law in the United States, 1867-1973 » partage cet avis. Elle note que les avorteurs se faisaient pour la plupart prendre avant l’arrêt Roe si une patiente était blessée et « interrogée par des médecins, des infirmières et des policiers » à l’hôpital. Aujourd’hui, cependant, « le potentiel de surveillance est tellement plus élevé avec Internet et nos téléphones ». Elle a également fait valoir que la loi du Texas, qui s’applique à toute personne qui « aide et encourage » un avortement, pourrait avoir un effet dissuasif sur le partage d’informations sur la façon d’obtenir des pilules sûres.

L’experte juridique de l’ardoise Dahlia Lithwick pense également que l’avenir sera pire, juridiquement parlant, que l’ère pré-Roe, car la droite religieuse s’intéresse beaucoup plus à la «punition des femmes qui mettent leur grossesse en danger» que l’application de la loi avant 1973.

Ce n’est pas que des conjectures. Des femmes vont déjà en prison, après avoir été accusées d’avoir fait quelque chose pour provoquer une fausse couche ou une mortinaissance. National Advocates for Pregnant Women a documenté au moins 1 254 cas de femmes arrêtées ou détenues sous de telles accusations. Dans une affaire célèbre dans l’Indiana, une femme nommée Purvi Patel a été reconnue coupable de « féticide », les procureurs utilisant ses messages texte mentionnant des médicaments abortifs achetés en ligne. Sa condamnation a ensuite été annulée car l’avortement est, pour le moment, toujours légal. Mais si Roe est annulée, de telles condamnations pourraient très bien être maintenues, d’autant plus que les États étendent leurs lois anti-avortement.

Bonow est bien conscient des dangers juridiques, en particulier pour «les plus marginalisés d’entre nous», tels que les femmes à faible revenu et les jeunes femmes, les femmes de couleur et les personnes LGBTQ. Mais c’est pourquoi son groupe ne se concentre pas uniquement sur le partage d’informations sur la sécurité physique, mais sur « les moyens par lesquels les gens peuvent atténuer leurs risques juridiques », tels que l’utilisation de services technologiques qui rendent l’activité en ligne plus difficile à retracer.

« Nous devons en parler parce que beaucoup de gens vont avoir besoin d’avortements illégaux », a noté Bonow. En effet, toutes les preuves existantes montrent que l’interdiction de l’avortement ne fait pas grand-chose pour l’arrêter. Au contraire, les pays qui interdisent l’avortement ont tendance à avoir des taux d’avortement plus élevés que les pays où il est illégal. Son espoir est que les militants puissent se battre « pour s’assurer que vous obtenez ce dont vous avez besoin et échapper à la criminalisation dans le processus ».

Les médecins ont un rôle à jouer à cet égard. Sur Twitter, le Dr Grossman a lancé l’idée que les médecins fournissent à l’avance des pilules, en réponse au chroniqueur de conseils sexuels Dan Savage suggérant le stockage. « La fourniture à l’avance de pilules abortives avant d’en avoir besoin est tout à fait logique », a-t-il écrit. « La mifépristone a une durée de conservation d’environ 5 ans et le misoprostol a une durée de conservation d’environ 2 ans. »

Salut @fakedansavage, bonne question ! La fourniture à l’avance de pilules abortives avant d’en avoir besoin est tout à fait logique. La mifépristone a une durée de conservation d’environ 5 ans et le misoprostol a une durée de conservation d’environ 2 ans. https://t.co/VbJ4HzDpRM – Dr Daniel Grossman (@DrDGrossman) 6 décembre 2021

Comme Grossman l’a expliqué à Salon, certains médecins le font déjà pour les patients qui voyagent à l’étranger pendant une longue période, en particulier dans les endroits où la loi ou le manque de ressources rendent les pilules difficiles à obtenir. La Californie a déjà décidé d’améliorer la protection de la confidentialité des patients en prévision des patients qui obtiennent des pilules dans leur état pour une utilisation dans un pays où l’avortement est interdit.

Le Dr Grossman a également suggéré que les médecins eux-mêmes doivent être formés sur la façon de mieux protéger les patients. Une fois l’avortement interdit, note-t-il, « une partie de cela incombera aux cliniciens des services d’urgence », car les patientes qui se présentent avec des complications rares – ou, dans certains cas, sont simplement inquiètes – après avoir pris des pilules abortives à la maison.

« Nous devons nous améliorer pour vraiment déterminer quelles questions nous devons poser et ce que nous devons documenter dans le dossier médical », a-t-il noté, car il craignait que « le dossier médical puisse être utilisé contre le patient pour éventuellement le poursuivre. «

La sécurité est, bien entendu, le principal moteur de ces discussions sur le contournement des interdictions d’avortement. Tant que les gens aimeront avoir des relations sexuelles – ce qui sera pour toujours – il y aura un besoin d’avortement, et la seule vraie question est de savoir si elles sont sûres ou non. Mais il y a aussi un angle politique.

Bonow voit la « culture visible de défi et de rejet de ces lois » comme un moyen de construire plus de volonté politique, qui est le seul espoir de renverser jamais les interdictions d’avortement. Comme l’a noté Reagan, le « mouvement social visible et la violation visible de la loi » d’activistes comme le Jane Collective et Pat Maginnis, qui seraient délibérément arrêtés pour avoir diffusé des informations sur l’avortement sécurisé dans les années 60, ont contribué à créer l’élan qui a conduit à Roe v. Wade en premier lieu. Cela pourrait également aider à répondre à la question qui taraude les militants progressistes depuis un an : comment vaincre le sentiment croissant d’impuissance de la gauche.

Les quatre piliers de l’activisme qui sont toujours proposés aux personnes qui veulent aider – voter, faire un don, protester légalement et appeler vos représentants – n’ont pas fait grand-chose pour endiguer la marée montante de l’autoritarisme. Les droits de vote et la démocratie sont toujours en péril. L’avortement est sur le point d’être interdit dans une grande partie du pays. Les militants vont devoir faire preuve de plus de créativité quant aux actions que les gens peuvent entreprendre s’ils veulent sortir les gens de leur malaise. Peut-être que des campagnes comme la campagne pour la pilule Shout Your Abortion peuvent générer de nouvelles idées sur la façon de résister et redonner espoir que les actions que vous entreprenez peuvent toujours avoir un impact réel sur le monde.

