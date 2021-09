Quand se bat Maravilla Martínez: date, rival et où est le combat

Sergio ‘Maravilla’ Martínez poursuit son idée de revenir jouer une Coupe du monde. A 46 ans, l’Argentin montera pour la première fois sur le ring en 2021.

Calendrier : À quelle heure commence le match entre Sergio ‘Maravilla’ Martínez et Brian Rose ?

Sergio ‘Maravilla’ Martínez n’a pas combattu à Madrid depuis près de 14 ans. Cette fois, il le fera et aussi dans la ville où il réside, Valdemoro. La soirée Maravilla vs Rose a lieu ce samedi 25 septembre 2021 à partir de 20h00 (heure locale).

États Unis: 14h00 (HAE) / 11h00 (PDT).

Télévision : Sur quelle chaîne regarder Maravilla Martínez contre Brian Rose ?

Le combat entre Sergio ‘Maravilla’ Martínez et Brian Rose sera vu en Espagne à travers Eurosport 2. Pendant ce temps, en Argentine, il sera possible de suivre à travers les caméras de TyC Sports.

