Quand sera-ce et quelles équipes participeront

15/11/2021 à 12:51 CET

Le tour de qualification pour le prochain Coupe du monde qatarie qui se tiendra fin 2022 touche à sa fin. En Europe, 55 équipes qui ont choisi de se qualifier ont été divisés en un total de 10 groupes, composé de cinq à six équipes. L’UEFA distribue 13 places, par conséquent, les comptes sont simples : 10 pour le premier classé et 3 autres qui sont attribués par le repêchage.

Un play-off qui a changé de format plus fréquent dans lequel par le biais d’un aller-retour éliminatoire, le gagnant a obtenu le billet pour la compétition internationale. Pour la Coupe du monde du Qatar, il y a 12 équipes ont joué et la formule varie. Les 12 combinés sont les 10 secondes classées dans ce qualificatif et le deux équipes les mieux qualifiées de la dernière édition de l’UEFA Nations League. Comme les quatre équipes qui ont disputé le dernier Final Four de la Ligue des Nations ont déjà obtenu leur billet directement pour la prochaine Coupe du Monde, ces deux places sont pour Autriche et République tchèque, qu’en n’ayant pas terminé deuxième de la qualification européenne, ils « profitent » de cette possibilité. Le Pays de Galles a marqué plus haut que les Autrichiens et les Tchèques dans le groupe B de la Ligue des Nations, mais terminer deuxième de leur groupe de qualification pour la Coupe du monde leur a déjà donné accès aux barrages.

Bien que deux matchs soient encore en cours, les trois équipes qui parviennent au classement devront s’affronter avec deux adversaires différents. D’abord, à travers six demi-finales pour un seul match dans laquelle l’équipe locale sera celle qui aura obtenu le score le plus élevé lors de la phase de groupes de la qualification pour la Coupe du Monde. Les six lauréats se retrouveront à trois derniers la vie ou la mort dans laquelle le prix doit être au Qatar.

Quand a lieu le tirage au sort des playoffs ?

Le tirage au sort pour décider quelles seront les six demi-finales du repêchage aura lieu le vendredi 26 novembre prochain à Zurich.

Quelles équipes disputent le play-off ?

A défaut de connaître les résultats de la dernière journée, les équipes qui joueront le repêchage sont :Groupe A: le Portugal

Groupe B : Suède

Groupe C : Italie ou Suisse

Groupe D : Finlande ou Ukraine

Groupe E : gallois

Groupe F : Écosse

Groupe G : Pays-Bas, Turquie ou Norvège

Groupe H : Russie

Groupe I : Pologne

Groupe J : Macédoine du Nord

Via l’UEFA Nations League : Autriche et République tchèque

Quand se joue le repêchage ?

Les six demi-finales d’un même match des barrages européens se joueront du 24 au 25 mars, tandis que le trois derniers qui donnera le pass à la prochaine Coupe du Monde se jouera entre les 28 et 29 mars, alors que lui 31 du même mois aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la prochaine Coupe du monde.

Où se déroulera le repêchage ?

En l’absence de confirmation officielle et des matchs qui seront diffusés, les matchs de repêchage peuvent être suivis Movistar.