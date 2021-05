Quand sera-t-il sûr pour les investisseurs d’acheter de l’Ethereum ?

Les prix des crypto-monnaies ont été omniprésents, car la volatilité secoue vraiment ce groupe. D’abord c’était juste Bitcoin (CCC:BTC-USD) qui montrait des signes de faiblesse. Puis Ethereum (CCC:ETH-USD), Bitcoin Cash (CCC:BCH-USD) et d’autres ont commencé à vaciller. C’est en fait assez intéressant de regarder ce groupe.

Source : Shutterstock

En février, la plupart des actions technologiques à forte croissance ont culminé, entraînant un marché baissier rapide et douloureux dans ce groupe. Les SPAC de faible qualité sans revenus et autres paris spéculatifs ont diminué de 70% à 80%. Les entreprises de haute qualité et à forte croissance ont chuté de plus de 40 %.

C’était un très gros recul, mais les crypto-monnaies semblaient très bien fonctionner.

Bitcoin a culminé en avril le même jour que Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) débuts. Ce sommet pour Bitcoin était un drapeau rouge pour les cryptos. Cependant, Bitcoin ne s’est pas immédiatement retourné. Au lieu de cela, il s’est retiré de son sommet, puis a dérivé un peu sans but jusqu’en mai. À ce stade, Ethereum, Dogecoin (CCC:DOGE-USD) et d’autres ont grimpé plus haut.

Maintenant, tout le groupe est volatile. Alors que disent les graphiques à propos d’Ethereum ?

Trading d’Ethereum après le plongeon

Début avril, Ethereum a éclaté au-dessus de sa résistance, dégageant 2 000 $ dans le processus. Dans un développement très haussier, la résistance antérieure de la crypto-monnaie est alors devenue son support. Cela a contribué à ouvrir la voie à sa montée en flèche au-dessus de 4 000 $.

Cependant, ces prix n’ont pas pu être soutenus et Ethereum est revenu sur terre. De son sommet à son récent creux, il a chuté de 60,5 %. Cette baisse n’a pris que quelques jours pour se concrétiser, soulignant à quel point cet espace peut être volatile, à la fois à la hausse et à la baisse.

Malgré les lourdes pertes récentes d’Ethereum, il y a quelques lueurs d’espoir pour cela. Tout d’abord, la zone proche de 2 000 $ que la devise avait atteinte lors de sa précédente cassure a servi de support après le violent recul. Deuxièmement, la moyenne mobile sur 21 semaines a également servi de support. Par conséquent, nous avons quelques points de référence à surveiller lorsque la devise baisse.

Cependant, Ethereum a également eu ses défis. Sa moyenne mobile sur 50 jours continue d’agir comme une résistance, et on se demande si Ethereum peut récupérer la zone de 3 000 $ à 3 250 $ sans au moins une baisse supplémentaire au préalable.

Si la devise atteint 3 000 $, gardez un œil sur 3 250 $, ce qui correspond à peu près à la moyenne mobile sur 21 jours. Si Ethereum dépasse ce point, le niveau de 3 500 $ et plus sera en jeu.

En revanche, je ne détesterais pas un nouveau test de la zone de 2 000 $, ce qui correspond à peu près à la moyenne mobile sur 21 semaines. Si ce point ne tient pas, nous pourrions assister à un test de la moyenne mobile sur 200 jours et à un nouveau test du précédent record de près de 1 425 $. Une telle baisse serait susceptible de créer une opportunité d’achat raisonnablement bonne pour les investisseurs en crypto.

L’achat d’Ethereum est-il sûr ?

Les investisseurs doivent comprendre quelque chose en ce qui concerne les crypto-monnaies : ce groupe est incroyablement volatil !

Je ne suis pas non plus forcément un taureau pur et dur en ce qui concerne le groupe. Ils ont des applications significatives et une quantité limitée et contrôlée d’approvisionnement. Par conséquent, les crypto-monnaies sont quelque peu attrayantes.

Avec Ethereum en particulier, la monnaie a des qualités attrayantes et utiles. C’est l’une des raisons pour lesquelles tant de gens croient qu’il est pratique de payer pour des objets et pourquoi les NFT sont toujours achetés avec.

Cela dit, ce groupe est si volatile qu’il est difficile d’imaginer qu’il soit un jour largement utilisé dans le monde. Sans parler des casse-têtes réglementaires qui l’accompagnent ou du fait que pratiquement tous les gouvernements du monde le combattraient. En termes simples, je ne pense pas que Bitcoin, Ethereum ou toute autre crypto-monnaie remplaceront le dollar américain.

Mais ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas gagner d’argent avec ce groupe ou que je pense qu’il va disparaître.

Nous devons garder à l’esprit qu’Ethereum a plus que doublé, grimpant de 128,4%, en seulement 42 jours. Depuis le sommet, il n’a fallu que 11 jours pour qu’il chute de plus de 60%. Ce n’est pas le genre de stabilité dont une monnaie de réserve a besoin.

Alors Ethereum est-il sûr d’acheter? Je ne pense pas que les crypto-monnaies disparaissent, mais une volatilité intense empêchera de nombreux investisseurs d’appeler Ethereum « sûr ». Il existe une poignée de cryptos qui ont probablement une endurance. Bitcoin est l’évident, mais Ethereum devrait être bien aussi. En conséquence, je suis d’accord pour acheter ces noms sur la faiblesse, en utilisant une partie des portefeuilles d’investissement consacrés aux actifs spéculatifs.

J’aimerais avoir l’opportunité d’acheter Ethereum entre 1 400 $ et 2 000 $, même si cette opportunité est peut-être passée.

A la date de publication, Bret Kenwell n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bret Kenwell est le manager et auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.