Quand seront annoncés les demi-finalistes de la NBL 2021 ?

Univision Nuestra Belleza Latina 2021 est dans la dernière ligne droite de la compétition.

La douzième saison de Nuestra Belleza Latina est dans la phase finale de la compétition. En seulement trois galas, nous connaîtrons le nom de l’heureux participant qui deviendra le successeur de Migbelis Castellanos, actuelle reine de la NBL.

À travers son profil officiel sur Instagram, la production Nuestra Belleza Latina a annoncé qu’au gala de ce dimanche 7 novembre, nous connaîtrons les noms des heureux participants qui feront officiellement partie de la demi-finale de la saison 2021 de l’émission de téléréalité.

« Nous sommes entrés dans la dernière ligne droite de #NuestraBellezaLatina. Ce dimanche, nous rencontrerons les demi-finalistes du concours », a écrit la production NBL dans un post sur la plateforme Instagram.

La nouvelle saison de Nuestra Belleza Latina a été présentée en première sur la programmation dominicale d’Univision le dimanche 26 septembre.

Al igual que la decimoprimera temporada de NBL, la producción del reality show se encuentra en la búsqueda de una mujer que logre romper con los estereotipos de belleza impuestos por la sociedad ya su vez, que sirva de inspiración para las miles de hispanas que hacen vida aux Etats Unis.

Alejandra Espinoza, vainqueur de la première saison de Nuestra Belleza Latina est l’animatrice principale de la douzième saison. Tandis que des personnalités telles que Daniella Álvarez, Jomari Goyso, Adal Ramones et Giselle Blondet, composent le jury.

Sur un total de dix participants officiels, seuls sept d’entre eux continuent la compétition dans le but d’être couronnés Nuestra Belleza Latina 2021. Il s’agit de : Clauvid Dály, Sirey Morán, Génesis Suero, Raishmar Carrillo, Fabién Laurencio de la Concepción, Lupita Valero et Jaky Magaña.

Nuestra Belleza Latina 2021 : Que pensent les participants d’être dans la dernière ligne droite de la compétition ?

Dans une vidéo émouvante et passionnante sur la plate-forme Instagram, les sept participants de Nuestra Belleza Latina ont exprimé à quel point ils se sentent reconnaissants de faire partie de la dernière ligne droite de la compétition au cours de la douzième saison de l’émission de téléréalité.

CLAUVIDE DLY : « Ce que cela signifie et ce que cela fait d’être à Nuestra Belleza Latina, en particulier dans la dernière ligne droite, je dirais merci, merci au public de me soutenir et d’être ici. »

FABIÉN LAURENCIO DE LA CONCEPCIÓN : «Je suis très fier de représenter mon peuple cubain et tous les Latinos qui, comme moi, n’avaient absolument aucune expérience dans ce domaine. Je suis extrêmement fier de la croissance que j’ai eue. A part ça, je ressens beaucoup d’émotion ».

LUPITA VALERO : «Je me sens reconnaissant et béni, je crois que sans la bonté de Dieu et sans la foi des gens qui ont cru en moi, je ne serais pas ici. Alors merci à vous de nous voir et d’avoir choisi de partager notre rêve, nous vous aimons très fort ».

JAKY MAGAÑA : « Je suis très béni car il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à notre place et heureusement, c’était le tour de ceux d’entre nous qui sommes dans cette maison en ce moment et c’est une très grande bénédiction. »

SIREY MORÁN : « Pouvoir décrire en ce moment être dans la dernière ligne droite de Nuestra Belleza Latina en un seul mot pour moi est ‘Merci’. Je vous suis très reconnaissant pour tout le soutien que vous m’apportez, pour continuer. Jusqu’au Honduras ».

GENÈSE DU SÉRUM : « Être capable de décrire pour moi être dans la dernière ligne droite de Nuestra Belleza Latina en un mot est ‘Gratitude’. C’est la seule chose que mon cœur ressent dans ces moments de pouvoir être ici et que vous me soutenez là-bas dans ce grand moment de ma vie. Allons République Dominicaine et Amérique Latine, je t’aime ».

RAISHMAR CARRILLO : « Nous sommes dans la dernière ligne droite de Nuestra Belleza Latina et si je devais le décrire en un mot, ce serait ‘Reconnaissance’. Gratitude pour chaque expérience que j’ai eu à vivre qui m’a conduit ici, gratitude pour chaque personne ou pour chaque ange que Dieu a envoyé pour m’aider à me construire dans ce processus, gratitude pour chaque échec que j’ai eu, car si je ne l’avais pas eu , je ne voudrais pas que j’étais ici, et grâce à ma belle Porto Rico, car je sais qu’ils m’ont apporté beaucoup de soutien et à chaque pas que je fais à Nuestra Belleza Latina, je le prends avec vous dans mon poids, alors J’ai beaucoup de gratitude. Nous allons pour cette finale de Nuestra Belleza Latina, un câlin et des bénédictions ».