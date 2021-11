Quand Skyrim Anniversary Edition sortira et les différences expliquées

La date et l’heure de sortie de l’édition 10e anniversaire de Skyrim sont presque arrivées et les fans doivent connaître ses différences avant d’acheter.

Les rééditions constantes de Bethesda pour Elder Scrolls V sont devenues un mème populaire sur Internet. Le titre original a séduit tout le monde en 2011, nous avons reçu un package légendaire en 2013, des mods ont été introduits sur console avec la version spéciale en 2016, puis nous avons eu une version Alexa.

Maintenant, nous recevons un package pour fêter son dixième anniversaire, et – comme toujours – un autre retour au nord de Tamriel est impossible à résister.

À quelle heure sort l’édition anniversaire de Skyrim ?

Aucune heure n’a été annoncée, mais la date de sortie de l’édition anniversaire de Skyrim est le 11 novembre.

Il sera disponible sur PlayStation, Xbox et PC via Steam. Le prix de la mise à niveau de la version spéciale est de 15,99 £, mais – si vous ne possédez pas la version 2016 – vous devrez payer 47,99 £.

Si vous choisissez de ne pas mettre à niveau, une mise à jour gratuite sera également livrée pour l’édition spéciale le 11 novembre. Cela ajoutera la pêche au contenu du Creation Club, le mode survie, Rare Curious et Saints and Seducers.

Quelles sont les différences de Skyrim Anniversary Edition ?

Les différences de Skyrim Anniversary Edition incluent 74 mods Creation Club.

Les 48 contenus du Creation Club déjà disponibles feront partie du package avec 26 autres packs qui n’ont pas encore été publiés. Vous obtiendrez également tous les DLC de Bethesda : Dawnguard, Hearthfire et Dragonborn.

Ce sont les différences entre celle-ci et la version spéciale sortie en 2016.

Mise à jour gratuite de nouvelle génération

Si vous ne choisissez pas de passer au forfait 10e anniversaire, vous obtiendrez toujours une mise à jour gratuite de nouvelle génération à condition que vous possédiez la version spéciale.

Tout ce que Bethesda a partagé, c’est qu’il est disponible pour PS5 et Xbox Series X et qu’il fournira des graphismes améliorés, des temps de chargement plus rapides et plus d’améliorations. Encore une fois, ce sera une mise à jour gratuite pour les éditions spéciale et anniversaire.

