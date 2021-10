Quand Slim Shady vole la vedette

EminemLa carrière de s a été bénie par une multitude de spots invités de certains des artistes les plus célèbres au monde, ce qui nous fait penser aux meilleures collaborations avec Eminem tout au long de sa carrière longue et variée. Des spots invités légendaires qui volent la scène aux moments où il a combiné ses forces avec d’autres sur son propre travail, les alliances musicales ont inspiré Eminem pour livrer certaines de ses plus grandes performances.

Nous célébrons ici 15 des meilleures collaborations Eminem de tous les temps.

Nous célébrons ici 15 des meilleures collaborations Eminem de tous les temps.

Guilty Conscience (avec Dr. Dre) (1999)

Ce premier single voit Eminem se mesurer à son mentor dans une bataille de volontés morales, avec Dr. Dre jouer l’ange de la conscience coupable au diable adverse d’Eminem (livré en mode Slim Shady nihiliste complet). Dans un tour de passe-passe étonnamment effronté, Em lui renvoie les méfaits passés de Dre.

Dr. Dre : Oublié Dre (2001)

Désireux de donner une pleine visibilité à son jeune protégé, Dre lui a rendu la pareille avec un certain nombre d’invités sur son album 2001. « Forgot About Dre » reste l’une des meilleures collaborations d’Eminem, car l’homme né Marshall Mathers se montre digne de la confiance de Dre. , livrant une série de rimes rapides et tordantes sur un rythme classique de Dre.

Jay Z : Renegade (2001)

The Jiggaman n’a distribué qu’une seule place d’invité sur son sixième album, The Blueprint. Tel était l’éclat à couper le souffle de la flopée de versets étonnamment adroits d’Eminem, il a sans doute éclipsé la forme Jay Z lui-même. Rival Nas Je l’ai certainement pensé, en rappant plus tard le fameux diss: « Eminem t’a tué tout seul. »

Stan (avec Elton John) (2001)

Eminem n’a pas manqué de collaborations révélatrices dans sa carrière, mais peu peuvent égaler la surprise qui a accueilli cette interprétation légendaire de « Stan » aux côtés Elton John aux Grammy Awards 2001. Longtemps vilipendé pour ses paroles apparemment homophobes, la performance émouvante et l’étreinte post-chanson avec le chanteur ouvertement gay ont vu Eminem répondre à ses critiques dans un style inimitable. Son inclusion dans l’édition deluxe des plus grands succès de Curtain Call lui a assuré sa place parmi les meilleures collaborations d’Eminen.

The Notorious BIG : Dead Wrong (1999)

Tiré de l’album posthume Born Again de la légende de Brooklyn, cet hymne au nihilisme hip-hop trouve Biggie en train de livrer un ensemble de menaces macabres dans son style typiquement adroit avant qu’Eminem ne fasse monter la barre avec une série de rimes aussi choquantes que créatives.

50 Cent : Attendre patiemment (2003)

Signé conjointement avec les maisons de disques de Dre et Eminem, Aftermath et Shady Records, Mathers a donné à son protégé le sceau d’approbation ultime avec cette apparition sur FiddyLe premier album à succès de Get Rich Or Die Tryin’. Em utilise ses barres pour trouver un terrain d’entente avec son collaborateur avec certaines de ses paroles dramatiques les plus mémorables.

BoB: Airplanes, Part II (avec Hayley Williams et Eminem) (2010)

Dans ce témoignage édifiant de la réalisation de vos rêves, le refrain anthémique et rock de la chanteuse Paramore Hayley Williams fournit le crochet pour le rappeur BoB. et Em pour échanger des histoires de lutte avant la célébrité.

Love The Way You Lie (avec Rihanna) (2010)

Non seulement l’une des meilleures collaborations Eminem mais aussi l’une de ses plus controversées, « Love The Way You Lie » trouve Em et Rihanna aborder le sujet de la violence domestique du point de vue à la fois de l’agresseur et de la victime. Étant donné que le rappeur et le chanteur ont tous deux admis avoir eu des relations abusives dans le passé, la chanson est imprégnée d’un sentiment palpable. La puissance de la chanson était telle qu’elle est devenue le plus grand succès d’Eminem à ce jour.

Xzibit : Ne m’approche pas (2000)

Sans doute la meilleure des nombreuses collaborations du couple, cette coupe de l’album Restless de Xzibit les trouve échangeant des histoires sur les pièges de la célébrité. Fournissant lui-même les rythmes du morceau, Eminem surclasse son hôte en racontant une série de comptines inventives traitant de sa lutte pour la vie privée. «Et je suis le méchant, parce que je ne réponds pas à ma porte/J’aime, ‘Hé, salut ! Vous voulez des autographes ?/OK, formez une ligne droite.

Souviens-toi de moi? (avec RBX et Sticky Fingaz) (2000)

Eminem est presque éclipsé par sa propre chanson – une coupe classique de son album le plus acclamé par la critique, The Marshall Mathers LP. Sur un rythme sombre et maussade de Dr. Dre, le rappeur de Death Row RBX offre un bon départ avant que Sticky Fingaz d’Onyx ne réponde avec un ensemble explosif de barres de torsion de langue. Toujours compétiteur, Eminem relève le défi avec un couplet de clôture furieusement inventif, plein de violence et de comédie.

Dr. Dre : Quelle est la différence (avec Eminem et Xzibit) (1999)

Un autre morceau remarquable de Dre’s 2001, « What’s The Difference » est un exemple classique des allers-retours conversationnels qui ont rendu les collaborations entre les deux si richement enrichissantes. Dre et Eminem professent leurs sentiments l’un pour l’autre dans un style typiquement inimitable… en proposant d’aider à assassiner leurs ennemis respectifs.

Pour toujours (Drake, Kanye West, Lil Wayne, Eminem) (2009)

Une collaboration d’équipe de rêve entre quatre des rappeurs les plus célèbres au monde, cette coupe de groupe est à la hauteur de sa facture avec des performances impérieuses de chacun sur la production acérée de Boi-1da.

Go To Sleep (avec DMX et Obie Trice) (2003)

Le trio se combine brillamment sur cette chanson de diss vicieuse alors qu’ils tirent une gamme bien ciblée de coups lyriques sur les nombreux ennemis avec lesquels Eminem avait du mal à l’époque, le plus explicitement Ja Rule et Benzino.

Pas d’amour (avec Lil Wayne) (2010)

Les deux Lil Wayne et Eminem sont sous une forme impérieuse sur ce point culminant produit par Just Blaze de l’album Recovery de 2010, crachant une série de rimes agressives sur un échantillon intelligemment retravaillé du hit techno-pop de Haddaway de 1993 « What Is Love ».

Marcher sur l’eau (avec Beyoncé) (2017)

Sorti en single surprise avant La relance, « Walk On Water » a immédiatement gagné sa place parmi les meilleures collaborations Eminem et a fourni un avant-goût alléchant de la multitude de spots invités qui illuminent son nouvel album. Beyoncé fournit un crochet gospel gagnant sur une chanson qui voit Eminem jeter un regard réflexif sur son passé, quand « … quand j’avais le monde par les couilles/Eatin’ out my palm ».

