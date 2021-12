Quand sont les Grammys ? Quand ça arrive, comment le regarder

Crédit photo : Sudhith Xavier

Les Grammy Awards 2022 arrivent – voici tout ce que vous devez savoir pour les regarder.

La pandémie de COVID-19 en cours influera probablement sur l’aspect de l’événement. Mais la controverse en cours qui a secoué la plus grande cérémonie de remise de prix en musique signifie que certains changements sont intervenus dans le processus de vote en 2022.

Le nouveau système de vote « 10-3 » vise à répondre à certaines des allégations de corruption qui ont éclaté. En plus du champ de vote général (Meilleur album, disque, chanson et nouvel artiste), les votants peuvent sélectionner jusqu’à 10 catégories dans jusqu’à trois champs. L’Académie affirme que cette restriction de vote renforcée vise à maintenir les membres à voter pour les catégories dans lesquelles ils sont les mieux informés.

Le bulletin de vote des Grammy Awards 2022 comprenait 86 catégories, réparties sur 25 champs. Les électeurs étaient libres de voter dans n’importe quelle catégorie, à l’exception de celles déterminées par un comité spécial de nomination. Les catégories exclues du vote général comprennent :

Meilleur enregistrement remixéMeilleur album audio immersifMeilleur package d’enregistrementMeilleur package en édition limitée ou en boîte spécialeMeilleurs notes d’albumMeilleur album historique

L’année dernière, la Recording Academy a fusionné les albums pop et urbains en une seule course. Mais cette année, la musique urbaine obtient sa propre catégorie – Meilleur album de musique urbaine.

Il est important de noter que les comités d’examen des candidatures ont été éliminés du processus de vote.

Après les allégations de l’ancienne PDG Deborah Dugan et le boycott de l’émission par The Weeknd, la Recording Academy a complètement abandonné ces petits comités de nomination.

Quand sont les Grammys ? – 2022

La 64e cérémonie annuelle des Grammy Awards aura lieu le 31 janvier 2022.

Qui accueille les Grammys ? – 2022

Trevor Noah, l’animateur de « The Daily Show » de Comedy Central, animera sa deuxième année.

Quelle musique est éligible pour un Grammy ?

Les chansons et albums sortis du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021 sont éligibles.

Quand ont eu lieu les nominations aux Grammys ?

Les membres de la Recording Academy ont voté pour leurs nominés entre le 22 octobre et le 5 novembre.

Qui produit les Grammys ? – 2022

Jesse Collins, Raj Kapoor et Ben Winston sont les producteurs exécutifs de la cérémonie des Grammys. Kapoor sera le showrunner de cette année, avec Hamish Hamilton de retour en tant que réalisateur

Comment regarder les Grammys en ligne ?

Le seul endroit pour regarder les Grammy Awards est sur SCS et Paramount+, à partir de 17 h HP / 20 h HE au Lundi 31 janvier.

Qui sont les nominés aux Grammy ? – 2022

Vous trouverez ci-dessous les nominés pour les catégories Big Four cette année. Vous pouvez voir la liste complète des nominés pour chaque catégorie sur le site officiel des Grammys.

Album de l’annéeWe Are — Jon BatisteLove For Sale — Tony Bennett & Lady GagaJustice (Triple Chucks Deluxe) — Justin BieberPlanet Her (Deluxe) — Doja CatHappier Than Ever — Billie EilishBack Of My Mind — HERMontero — Lil Nas XSour — Olivia RodrigoEvermore — Taylor SwiftDonda — Kanye West

Disque de l’année « I Still Have Faith In You » – ABBA » Freedom » – Jon Batiste » I Get A Kick Out Of You » – Tony Bennett & Lady Gaga » Peaches » – Justin Bieber Avec Daniel Caesar & Giveon » Right On Time ” — Brandi Carlile« Kiss Me More » — Doja Cat avec SZA« Plus heureux que jamais » — Billie Eilish« Montero (Call Me By Your Name) » — Lil Nas X« Permis de conduire » — Olivia Rodrigo« Laisse la porte ouverte » — Soie Sonique

Chanson de l’année « Bad Habits » – Fred Gibson, Johnny McDaid & Ed Sheeran, auteurs-compositeurs (Ed Sheeran) « A Beautiful Noise » – Ruby Amanfu, Brandi Carlile, Brandy Clark, Alicia Keys, Hillary Lindsey, Lori McKenna, Linda Perry & Hailey Whitters, auteurs-compositeurs (Alicia Keys & Brandi Carlile) »permis de conduire » — Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, auteurs-compositeurs (Olivia Rodrigo) »Fight For You » — Dernst Emile II, HER & Tiara Thomas, auteurs-compositeurs (HER) »Happier Than Ever ” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, auteurs-compositeurs (Billie Eilish)« Kiss Me More » — Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini, Lukasz Gottwald, Carter Lang, Gerard A. Powell II, Solána Rowe & David Sprecher, auteurs-compositeurs (Doja Cat avec SZA) « Leave The Door Open » – Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars, auteurs-compositeurs (Silk Sonic) « Montero (Call Me By Your Name) » – Denzel Baptiste, David Biral, Omer Fedi, Montero Hill & Roy Lenzo, auteurs-compositeurs (Lil Nas X) « Peaches » — Louis Bell, Justin Bieber, Giveon Dezmann Evan s, Bernard Harvey, Felisha « Fury » King, Matthew Sean Leon, Luis Manuel Martinez Jr., Aaron Simmonds, Ashton Simmonds, Andrew Wotman & Keavan Yazdani, auteurs-compositeurs (Justin Bieber avec Daniel Caesar & Giveon) « Right On Time » — Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth & Tim Hanseroth, auteurs-compositeurs (Brandi Carlile)

Meilleur Nouvel ArtisteArooj AftabJimmie AllenBaby KeemFINNEASAnimaux De VerreDéjeuner JaponaisThe Kid LAROIArlo ParksOlivia RodrigoSaweetie