Quand sont les matchs pour la médaille d’or aux Jeux olympiques? Les espoirs du calendrier et de l’équipe GB cherchent à suivre les traces d’Anthony Joshua

La boxe crée toujours un grand drame aux Jeux Olympiques et c’est souvent là que naissent de nouvelles stars du sport.

Des grands tels que George Foreman, Joe Frazier, Lennox Lewis et Anthony Joshua ont remporté l’or olympique dans le passé.

Anthony Joshua a remporté l’or olympique avant de devenir une superstar de la boxe

L’équipe GB a connu beaucoup de succès dans le sport lors des derniers Jeux avec des médailles comme Nicola Adams, James DeGale et Amir Khan.

Maintenant, la nouvelle génération de talents de la boxe cherchera la gloire à Tokyo cet été.

Boxe à Tokyo 2020

Les boxeurs concourront dans 13 catégories de poids aux prochains Jeux olympiques avec 13 médailles d’or à gagner.

Les classes vont du poids mouche au poids super lourd pour les hommes et du poids mouche au poids moyen pour les femmes.

Chaque classe sera décidée dans un format de compétition à élimination directe en commençant par les huitièmes de finale jusqu’aux finales.

La ronde d’ouverture des 32 combats débutera le samedi 24 juillet et les derniers combats pour la médaille d’or auront lieu le dimanche 8 août.

Chacune des catégories de poids progressera à travers les tours à des jours différents pour aider à tout intégrer. Il n’y aura pas de boxe le lundi 2 août.

Nicola Adams a remporté l’or poids mouche chez les femmes à Londres 2012 et Rio 2016

Les finales des poids mi-moyens hommes et des poids plumes femmes auront lieu le mardi 3 août et la finale des poids mi-lourds hommes aura lieu un jour plus tard.

L’or des poids plume masculin sera décidé le jeudi 5 août avec les poids lourds masculins le lendemain.

Le 7 août, les médailles d’or seront ensuite remportées chez les hommes et les femmes chez les poids mouche, chez les poids moyens chez les hommes et chez les poids welters chez les femmes.

Et, les poids légers hommes et femmes, les poids moyens femmes et les poids super lourds hommes seront décidés le 8 août.

Team GB boxe à Tokyo 2020

Il y aura 11 boxeurs – quatre femmes et sept hommes – qui se rendront au Japon dans le cadre de l’équipe GB.

L’équipe comprend la championne du monde des poids moyens 2019, Lauren Price, et les anciens olympiens Galal Yafai et Pat McCormack. Ils ont tous remporté l’or aux Jeux du Commonwealth de 2018.

L’ancienne championne du monde et olympique de la jeunesse Caroline Dubois sera également en action, tout comme l’ami et partenaire d’entraînement d’Anthony Joshua, Ben Whittaker.

Boxeurs de l’équipe GB à Tokyo 2020

Femmes

Charley Davison, poids mouche (51 kg) Karriss Artingstall, poids plume (57 kg) Caroline Dubois, poids léger (60 kg) Lauren Price, poids moyen (75 kg)

Hommes

Galal Yafai, poids mouche (52 kg) Peter McGrail, poids plume (57 kg) Luke McCormack, poids léger (63 kg) Pat McCormack, poids welter (69 kg) Ben Whittaker, poids léger-lourd (81 kg) Cheavon Clarke, poids lourd (91 kg) Frazer Clarke, poids super-lourd (91kg+)

Le chef de mission de l’équipe GB, Mark England, a déclaré : « Il y a énormément de force et de talent parmi les boxeurs sélectionnés dans l’équipe GB pour les Jeux Olympiques de Tokyo et leurs performances impressionnantes à Paris le mois dernier démontrent à quel point ils méritent tous leur sélection.

« Nous sommes très fiers de l’histoire de l’équipe GB en boxe aux Jeux Olympiques et c’est un véritable honneur de pouvoir accueillir ce groupe passionnant dans l’équipe GB exactement un mois avant la cérémonie d’ouverture.

“En tant que sport qui a livré tant de performances passionnantes et médaillées aux Jeux Olympiques, il ne fait aucun doute que Tokyo sera une opportunité très spéciale pour ces athlètes d’écrire leur propre morceau de l’histoire de l’équipe GB.”