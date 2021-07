Quand sont les matchs pour la médaille d’or aux Jeux olympiques? Quelles équipes et joueurs de Premier League seront en action ?

Nous avons déjà eu l’Euro 2020 et la Copa America cet été, mais maintenant, les footballeurs du monde entier viseront également la gloire olympique.

Les hommes du Brésil ont remporté l’or à Rio 2016, tandis que c’est l’Allemagne qui a remporté la compétition féminine.

.

Pedri jouera pour l’Espagne aux Jeux olympiques de Tokyo

Désormais, 28 pays de 6 confédérations s’affronteront dans les tournois masculin et féminin aux Jeux de Tokyo cet été.

La Grande-Bretagne cherchera l’or dans le tournoi féminin mais a décidé de ne pas inscrire une équipe chez les hommes.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 réorganisés vont bientôt commencer et voici tout ce que vous devez savoir sur le football.

Football à Tokyo 2020 : Dates

Le football commencera deux jours avant la cérémonie d’ouverture pour s’assurer que tous les matchs sont intégrés.

L’équipe féminine de l’équipe GB disputera le premier match du tournoi, donnant le coup d’envoi des matches de la phase de groupes en affrontant le Chili le mercredi 21 juillet.

La compétition masculine commence un jour plus tard avec l’Egypte contre l’Espagne étant le premier match.

Chaque pays jouera trois matchs de groupe et les trois tours se joueront les mêmes jours mais avec des heures de coup d’envoi différentes.

Tous les quarts de finale féminins auront ensuite lieu le vendredi 30 juillet avec les demi-finales le lundi 2 août. Le match pour la médaille de bronze aura lieu le jeudi 5 août avec le match pour la médaille d’or un jour plus tard.

Chez les hommes, les quarts de finale auront lieu le samedi 31 juillet tandis que les demi-finales auront lieu le mardi 3 août. Le match pour la médaille de bronze aura lieu le vendredi 6 août avec les médailles d’or remportées le lendemain.

.

Les Jeux olympiques de Tokyo débutent ce mois-ci Football à Tokyo 2020 : comment ça marche

La compétition masculine verra 16 équipes s’affronter dans quatre groupes.

Chaque équipe jouera trois matchs de groupe avec les deux derniers de chaque groupe éliminés.

Les autres passeront par les huitièmes de finale avant que les médailles ne soient remportées.

Football à Tokyo 2020 : compétition masculine

groupe A

Japon, Afrique du Sud, Mexique, France

Groupe B

Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Honduras, Roumanie

Groupe C

Egypte, Espagne Argentine, Australie

Groupe D

Brésil, Allemagne, Côte d’Ivoire, Arabie Saoudite

Chez les femmes, c’est un peu différent puisque seulement 12 équipes sont en compétition.

Ces 12 ont été divisés en trois groupes. Ils joueront également tous trois matchs de groupe, les deux premiers de chaque groupe progressant.

Ensuite, les deux meilleurs troisièmes passeront également en phase à élimination directe où cela progressera normalement jusqu’à ce que les médailles soient remportées.

Football à Tokyo 2020 : compétition féminine

Groupe E

Japon, Canada, Grande-Bretagne, Chili

Groupe F

RP Chine, Brésil, Zambie, Pays-Bas

Groupe G

Suède, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande

Football à Tokyo 2020 : joueurs notables

Dans la compétition masculine, il y aura une foule de joueurs bien connus en compétition.

Les hôtes du Japon ont Maya Yoshida comme capitaine tandis que la France a Andre-Pierre Gignac et Florian Thauvin dans leur équipe.

Winston Reid et Chris Wood sont dans les rangs néo-zélandais, Max Gradel, Eric Bailly et Franck Kessie ont été choisis par la Côte d’Ivoire et Dani Alves, Richarlison et Gabriel Martinelli seront en action pour le Brésil.

L’Espagne a sélectionné un certain nombre de joueurs qui ont participé à l’Euro 2020, dont Dani Olmo, Pedri, Unai Simon, Pau Torres, Eric Garcia et Mikel Oyarzabal. Marco Asensio, Mikel Merino et Dani Ceballos sont également dans les rangs espagnols.

Dans la compétition féminine, l’équipe GB a une équipe stellaire qui comprend Lucy Bronze, Steph Houghton, Jill Scott et Ellen White.

Le Brésil est toujours fort et compte dans ses rangs les légendes Formiga, Marta et Erika.

Les États-Unis seront également à la recherche de l’or et pourront faire appel à Carli Lloyd, Alex Morgan et Megan Rapinoe.