Quand sont les Oscars 2022 et à quoi ressembleront-ils ?

Date des Oscars 2022

Emma Stone acceptant l’Oscar pour Leonardo DiCaprio en 2017. (Kevin Winter / .)

La cérémonie de remise des Oscars aura lieu le Dimanche 27 mars de cette année. Mais les nominations seront annoncées dans la matinée du mardi 8 février et sont diffusées en direct sur YouTube depuis le profil de l’Académie. Comme le veut la tradition, la livraison se fera au Dolby Theatre de Los Angeles.

À quoi ressembleront les récompenses de cette année?

Zendaya dans Valentino. (Piscine / .)

Jusqu’à présent, les Oscars devraient avoir une cérémonie entièrement en face à face et grands, comme ceux de 2020. Contrairement aux Oscars de 2021 qui avaient un format hybride avec des nominés et des présentateurs au Dolby Theatre, et une autre partie des nominés d’un théâtre à Londres, et aussi, avec des célébrités connectées depuis leur domicile.

Mais cette année, les Oscars devaient retrouver leur splendeur, mais le vague de contagions omicron peut ne pas le permettre. Cela reste à voir. Les dernières récompenses et événements à Hollywood ont été interrompus par la nouvelle vague de covid-19, comme l’annulation des Grammys et le petit tapis rouge de la deuxième saison d’Euphoria.