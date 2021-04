Quand sont les Oscars? Qui est nominé? À quoi s’attendre des Oscars 2021

Après une année longue et étrange et une saison des Oscars extra-longue, la grande soirée d’Hollywood est enfin arrivée. Le dimanche 25 avril, la 93e cérémonie des Oscars sera diffusée sur ABC. (C’est deux mois plus tard que d’habitude, en raison de la pandémie en cours.) La cérémonie débutera à 20 h HE, avec un pré-spectacle commençant à 18 h 30.

Et comme pour presque tout en 2021, les Oscars seront un peu différents que d’habitude. Voici à quoi s’attendre de la cérémonie de cette année – et pourquoi cela vaut la peine d’être regardé.

ABC réserve la cérémonie avec des spéciaux avant et après le spectacle

Si vous vous connectez à 18 h 30 HE / 15 h 30 PT, vous pouvez regarder une émission spéciale de 90 minutes intitulée Oscars: Into the Spotlight. Normalement, la couverture avant le spectacle se concentre sur les discussions sur le tapis rouge avec des participants célèbres. Mais avec une fréquentation réduite en raison de la pandémie, il n’y aura que ce que l’un des producteurs de l’émission a appelé un tapis rouge «minuscule», de sorte que la plupart de la pré-émission (animée par les acteurs Ariana DeBose et Lil Rel Howery) sera à la place Concentrez-vous sur le parcours de la saison des récompenses des nominés 2021 jusqu’au grand jour.

L’émission spéciale présentera également les performances des cinq nominés pour la meilleure chanson originale, par Molly Sandén, Celeste et Daniel Pemberton, Diane Warren et Laura Pausini, HER et Leslie Odom Jr. année, ils sont préenregistrés sur le toit du musée de l’Académie qui ouvrira bientôt et diffusés lors de la spéciale d’avant-spectacle.

À 20 h HE / 17 h HP, la principale diffusion des Oscars commencera. Les Oscars n’ont pas eu d’hôte depuis 2019, et ils n’en auront pas non plus cette année. Au lieu de cela, une multitude de présentateurs allant de Bong Joon-ho à Rita Moreno en passant par Halle Berry et Zendaya annonceront les prix 2021.

La cérémonie se termine généralement vers 23 h HE / 20 h HP. Cela durera-t-il aussi longtemps cette année? Peut-être peut-être pas. Mais après, il y a une autre spéciale: Oscars: After Dark, animée par les acteurs Colman Domingo et Andrew Rannells. Ils récapituleront la cérémonie et exploreront les festivités d’après-spectacle, quelles que soient ces festivités dans une année pandémique.

Aux États-Unis, vous pouvez regarder les trois émissions sur ABC ou sur une application ABC avec un identifiant de fournisseur de télévision payant. ABC diffuse également l’émission en direct sur son site Web dans certaines villes, mais vous devrez également vous y connecter. Vous pouvez également regarder avec un abonnement à un service de streaming TV en direct qui diffuse ABC dans votre région, comme Hulu avec Live TV ou YouTube TV.

La cérémonie sera différente. Comment différent? On verra!

Les Oscars n’auront pas lieu uniquement au Dolby Theatre de Los Angeles, où la cérémonie a lieu depuis 2002. Certains éléments de l’émission seront diffusés depuis le Dolby. Mais d’autres seront distribués entre la gare Union de Los Angeles (un important centre de transport), le Royaume-Uni et environ 20 autres sites via une liaison satellite directe.

Une découpe Oscar doublée d’or au North Patio de la gare Union, en préparation des Oscars.AaronP / Bauer-Griffin / GC Images

La configuration multi-sites est conçue pour permettre à la production de se dérouler dans des conditions de sécurité Covid, avec un petit nombre de participants en personne à chaque endroit. La portée mondiale permettra aux nominés «d’assister» à la cérémonie sans naviguer dans les restrictions de voyage internationales. (Bien que certains participants puissent être un peu endormis, puisque la cérémonie commence à 17 heures, heure de Los Angeles, c’est-à-dire à 1 heure du matin à Londres.)

De nombreux détails de la cérémonie ont été entourés de mystère par les organisateurs de l’émission: le producteur de films de longue date Stacey Sher (dont le générique comprend de nombreux films de Quentin Tarantino), le producteur de télévision vétéran Jesse Collins (qui, entre autres, a produit de nombreux Grammys et Cérémonies des BET Awards) et Steven Soderbergh (dont la réputation de cinéaste innovant a conduit à sa récente nomination à la tête du comité de production Covid-safe de la Directors Guild).

Mais ce qu’ils ont dit pour taquiner les Oscars – bien que cryptique – est également intrigant, du moins pour ceux d’entre nous qui sont habitués aux cérémonies de remise de prix standard.

“En termes de son approche visuelle, ses motifs de découpe, la façon dont il sonne, tout va se sentir plus comme un film”, a déclaré Soderbergh au LA Times. «Nous filmons à 24 images par seconde, nous utilisons un format d’écran légèrement plus large. Dès que ça commence, ça va se sentir, avoir une apparence et un son différents, et nous espérons pouvoir maintenir cela tout au long de la soirée et contribuer à un sentiment d’être à l’intérieur d’une pièce de cinéma dans laquelle des prix sont décernés, par opposition à une simple remise de prix. »

Qu’est-ce que cela signifie pour les Oscars de «se sentir plus comme un film»? Votre hypothèse est aussi bonne que la mienne. Soderbergh a fait allusion à des techniques comme jouer avec le langage visuel des récompenses (qui centrent généralement les présentateurs au milieu du cadre, par exemple). L’équipe de production a également déclaré au LA Times qu’elle travaillerait dur pour connecter les téléspectateurs à certaines des catégories qui manquent souvent de temps, comme le maquillage ou la conception sonore. Ils ont déclaré que les restrictions de la pandémie les avaient obligés à faire preuve de créativité et semblent se féliciter de la tâche.

Pendant ce temps, le réalisateur Glenn Weiss a déclaré à Vulture: «Sans faire de comparaison directe avec un moment quelconque d’une émission aux Oscars, je peux vous dire avec beaucoup de confiance que cela ne ressemblera ni ne ressemblera à aucune des émissions des Oscars que vous ‘ J’ai vu. … C’est juste une prise complètement différente qui ne laisse pas vraiment de place à la comparaison avec de petits morceaux qui auraient pu être faits dans le passé.

Les gens vont-ils regarder? Le nombre de téléspectateurs de toutes les émissions en direct a chuté depuis un certain temps, et le nombre d’émissions comme les Grammys et les Golden Globes était terriblement bas cette année. Il n’y a aucune vraie raison de penser que les Oscars seront une exception.

Mais l’équipe de production essaie vraiment d’attirer les gens. «Nous espérons cette année qu’il n’y aura pas autant de haine que les années passées», a déclaré Soderbergh au LA Times. “Le slogan” Apportez votre film d’amour “est à la fois une véritable demande et un appel à l’action pour un spectateur.”

Dans une année où l’industrie du cinéma a eu du mal à rester en vie, c’est un choix audacieux, et qui sait: cela pourrait porter ses fruits.