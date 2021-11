Quand sont les retrouvailles de Wanna One ? CJ ENM révèle les détails du retour du groupe

Wanna One serait en train de discuter de leur éventuelle réunion, notamment de la sortie de nouveaux albums et éventuellement de concerts. Voici tout ce que vous devez savoir sur les plans de retour très attendus du groupe dissous.

Wanna One taquine une réunion depuis un certain temps. Le groupe des gagnants de Produce 101 Season 2 composé de Kang Daniel, Park Ji-hoon, Lee Dae-hwi, Kim Jae-hwan, Ong Seong-wu, Park Woo-jin, Lai Kuan-lin, Yoon Ji-sung, Hwang Min- hyun, Bae Jin-young et Ha Sung-woon ont joué ensemble pour la dernière fois lors du concert ‘KCON: TACT Season 2’ en 2020.

Depuis lors, les fans attendent que CJ ENM confirme un retour de Wanna One. Enfin, le fandom Agréable a obtenu les nouvelles possibles de retour qu’ils attendaient.

Quand sont les retrouvailles de Wanna One ?

Selon la dernière mise à jour de CJ ENM, Wanna One discute positivement d’un plan de retour qui comprend leur apparition sur MAMA 2021, de nouveaux albums et même un concert à l’avenir.

Un rapport de médias coréens a cité le représentant de la société de divertissement disant : « Nous discutons positivement de divers plans tels que « MAMA », des concerts et des albums avec tous les membres de Wanna One. »

Le fandom de Wanna One, les Wannables ont des réactions mitigées aux nouvelles de la réunion

Même avant MAMA 2020, les fans ont discuté des rumeurs selon lesquelles le groupe pourrait avoir une étape de réunion et certains s’y sont opposés en disant que les membres du groupe ont fait leurs débuts individuellement qui devraient être respectés. Enfin, CJ ENM a confirmé que le groupe n’apparaîtra pas ensemble sur MAMA 2020.

Cette année, cependant, l’actualité des retrouvailles a surtout suscité de l’enthousiasme sur les réseaux sociaux avec des opinions divergentes. En parlant de la réunion, un fan a partagé: « J’aime l’idée que Wanna One ait une réunion. Cependant, les autres membres de leurs groupes « actuels » ne doivent pas être mis de côté. Je veux dire, ils devraient aussi jouer à ce concert… »

Un deuxième fan a ajouté: « Je veux une réunion possible et les débuts d’ab6ix au Japon le 24 novembre !!!!! mon cœur désirable et abnew est heureux ! »

Un troisième fan avait une opinion différente qui a écrit: «Est-ce vraiment si difficile à respecter pour les gens qui veulent qu’un membre ait déjà fait ses débuts par lui-même / soient maintenant dans leurs propres groupes. s’ils ne peuvent pas être avec leurs nouveaux groupes sur MAMA, pourquoi est-ce qu’être avec leur ancien groupe est même une option ? »

« Laissez Wanna One décider par eux-mêmes, ils sont assez vieux pour savoir ce qu’il faut faire pour eux-mêmes, pour les membres (groupe actuel et W1) et aussi pour leurs fans », a posté un autre fan.

Alors que la réunion de Wanna One est dans la discussion, les membres de Wanna One gardent le fandom accroché à leurs activités individuelles. Récemment, Kang Daniel a confirmé être l’hôte de « Street Dance Girls Fighter » après une série réussie de « Street Women Fighter ».

Découvrez la dernière performance sur scène de Wanna One ci-dessous. Faites-nous part de vos impressions sur les retrouvailles @HITCculture.

