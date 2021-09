Quand sort iOS 15 ? Date de sortie, fonctionnalités, plus

Apple a dévoilé iOS 15 à la WWDC en juin et des tests bêta ont eu lieu depuis pour les développeurs et le public. Avec septembre qui approche à grands pas, la sortie officielle du dernier logiciel iPhone est proche et est livrée avec un tout nouveau Safari, le mode Focus, Live Text, des notifications repensées, des sons de fond, et plus encore. Regardons la réponse à la question « quand iOS 15 sort-il ? »

Mise à jour 9/20 : Apple est sur le point de lancer officiellement iOS 15, aujourd’hui, le 20 septembre. Voici à quelle heure la mise à jour arrivera probablement.

L’année dernière, iOS 14 est arrivé à 13h PT / 16h PT. Fait intéressant, c’était une valeur aberrante car Apple a décidé de lancer la version publique juste un jour après son événement iPhone 12.

Cette année, Apple a recommencé à lancer iOS 15 une semaine après l’événement iPhone 13. Et au cours des années précédentes, iOS 11, 12 et 13 étaient tous disponibles à 10 h 00 PT / 13 h 00 PT.

Il n’y a aucune garantie, mais il semble probable qu’Apple lance iOS 15 à 10 h 00 PT / 13 h 00 PT aujourd’hui, le 20 septembre.

Les principales versions annuelles d’iOS sortent normalement après l’événement d’Apple en septembre. Bien que cela n’ait pas été annoncé publiquement cette année, nous pouvons regarder les dernières années pour avoir une bonne idée du moment où cela est susceptible de se produire.

Apple a historiquement publié iOS environ une semaine après son événement de septembre des années précédentes, mais il a fait bouger les choses en 2020 en lançant officiellement iOS 14 juste un jour après l’événement Time Flies.

Dates de sortie iOS passées :

iOS 14 : 16 septembre 2020 (après l’événement du 15 septembre) iOS 13 : 19 septembre 2019 (après l’événement du 10 septembre) iOS 12 : 17 septembre 2018 (après l’événement du 12 septembre) iOS 11 : 19 septembre 2017 (après l’événement du 12 septembre) un événement)

Quand sort iOS 15 ?

Si Apple maintient sa tendance à organiser son événement au cours de la deuxième semaine complète de septembre de cette année et publie également le nouveau logiciel le lendemain, nous pourrions voir iOS 15 sortir dès le 15 septembre.

Cependant, si Apple repousse son événement plus tard dans le mois ou ne lance pas le nouveau système d’exploitation un jour après l’événement, nous pourrions voir la mise à jour iOS majeure de cette année sortir plus tard en septembre.

Il semble également que nous verrons Apple publier iOS 14.8 avant son événement de septembre. Et en ce qui concerne le matériel, restez au courant de tout ce que nous savons sur les prochains iPhones :

Vous ne voulez pas attendre iOS 15 ?

Si vous ne voulez pas attendre septembre pour iOS 15, la version bêta publique gratuite d’Apple est assez stable à ce stade du cycle de test. Consultez notre guide sur l’installation de la version bêta d’iOS ici.

Cependant, il est toujours préférable de l’installer sur un appareil secondaire, et non sur votre iPhone ou iPad principal, car il existe encore des bugs de performances et d’autres problèmes qui seront résolus dans les semaines à venir.

Et si vous voulez découvrir tout ce qui vous passionne, jetez un œil à notre résumé complet des fonctionnalités et à d’autres procédures pratiques ci-dessous :

