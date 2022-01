Quand sort la deuxième saison de Dark Desire ?

Netflix révèle la première partie de la deuxième partie de « Dark Desire »

Récemment, la célèbre plateforme de Netflix a annoncé quelle sera la date de première du Deuxième Saison de la célèbre série « Dark Desire », une série qui a sans aucun doute suscité toute une polémique.

Zoe, Brenda, Alma, Leonardo et Edith reviennent une fois de plus dans la deuxième et dernière session de la série à succès.

Maite Perroni Oui Alexandre Speitzer Ils reviennent dans la deuxième saison tant attendue de la série à suspense et dramatique « Dark Desire », produite pour la plateforme de streaming Netflix.

La date de la première a été confirmée pour ce 2 février prochain tandis que l’actrice mexicaine a révélé quelques détails sur les nouveaux événements et personnages.

L’avocate Alma et Darío reviennent heureusement dans ce thriller auquel se joignent de nouveaux acteurs.

Je ne voulais pas que ça arrive, je ne voulais pas tomber amoureux, je ne l’avais pas prévu non plus… Ça ne va pas marcher, ça marche déjà. Appelez ça de la passion, du désir, de la fièvre, ce qui compte c’est ce que l’on ressent », ont exprimé les personnages dans l’avant-première officielle de la deuxième séance.

A noter que l’ancien RBD avait confirmé le début des enregistrements de cette saison en mars 2021, tout en promouvant une nouvelle campagne pour l’organisation Unicef.

Nous sommes dans des travaux de table, des lectures, des ateliers, pour pouvoir raconter à nouveau cette histoire et cette seconde, voyons ce qu’ils en pensent, pour voir où cela nous mène », a-t-il déclaré dans un dernier entretien avec Javier Poza.

De plus, Perroni a souligné à plusieurs reprises que le personnage d' »Alma » impliquait de nombreux défis et illusions.

Comme toujours, lorsque nous faisons ce que nous aimons, nous avons une intention dans un lieu d’excitation et de désir, mais à la fin, vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer et vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Oui, ça a été une agréable surprise pour tout le monde de commencer à voir le résultat… on a donné notre âme, littéralement », a ajouté l’actrice.

Alma et Darío, les personnages de Perroni et Speitzer sont impliqués dans une aventure qui déclenche un cauchemar et les retrouvailles raviveront les vœux les plus bas.

Cette fois, tu ne vas pas me tromper, car je sais tout. Je sais que tu n’es pas revenu chercher vengeance ou justice, c’était pour de l’argent, je connais parfaitement ton héritage, l’empire du textile, les 200 millions de dollars, c’est pourquoi tu as simulé ta mort et quitté le Mexique », Alma se plaint au personnage de Speitzer.

Comme prévu, l’actrice s’est exprimée enthousiasmée par le succès de la série made in Mexico.

La vérité est que nous étions tous tellement engagés et amoureux de ce qui a été accompli en équipe, avec l’énergie que nous avons réussi à avoir ensemble… nous n’avons jamais pensé que nous allions avoir une réponse aussi heureuse.

C’est ainsi qu’ils soulignent également qu’il est très agréable de savoir qu’un projet mexicain, qui vient de notre pays, a une équipe 100% mexicaine, et qu’ils ont pu les placer à des niveaux d’audience si importants dans plus de 77 des pays.