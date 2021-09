Quand sort le film de la légende de la F1 sur Netflix ?

in

Michael Schumacher reste un titan dans le monde de la Formule 1, ayant été sacré sept fois champion du monde.

Cependant, le légendaire pilote allemand a été absent des yeux du public pendant près d’une décennie après avoir subi une lésion cérébrale dans un accident de ski.

Michael Schumacher est l’un des plus grands pilotes à avoir jamais honoré la F1

Netflix est maintenant sur le point de lever le voile sur le rétablissement de Schumacher dans un nouveau documentaire qui célèbre également sa carrière emblématique en F1.

Mais quand sera-t-il disponible pour regarder et qui d’autre devrait être impliqué? talkSPORT.com jette un œil…

Quand Schumacher est-il libéré ?

Le documentaire de la légende de la F1 devrait sortir sur Netflix le mercredi 15 septembre.

Schumacher était initialement prévu pour une date de sortie en décembre 2019, mais il a été repoussé en raison de la pandémie de coronavirus.

Le film dure une heure et 52 minutes et Netflix le décrit comme ” inspirant, excitant et agréable “.

Schumacher mettra en vedette des membres de la famille proche, dont son fils Mick et sa fille Gina-Maria, ainsi que l’actuel pilote de F1, son compatriote allemand et ancienne star de Ferrari Sebastian Vettel.

Schumacher se remet d’une lésion cérébrale qu’il a subie en 2013 Michael Schumacher : Profil

L’homme de 52 ans est une légende du sport automobile ayant dominé la piste de F1 entre 1991 et 2006, avant de sortir de sa retraite entre 2010 et 2012.

L’icône Ferrari s’est imposée comme l’une des plus grandes de tous les temps avec sept championnats du monde – un record désormais partagé avec le Britannique Lewis Hamilton.

Après sa retraite de la F1, une tragédie a frappé en décembre 2013 lorsque Schumacher a subi de graves blessures à la tête dans un accident de ski.

Il y a eu peu de mises à jour sur sa santé au cours des huit dernières années depuis qu’il a commencé son rétablissement à domicile en septembre 2014.

Schumacher a remporté un record de sept championnats du monde, cinq en conduisant pour Ferrari. Qu’est-ce qui a été dit ?

“Michael est là. Différent, mais il est là, et cela nous donne de la force, je trouve », a déclaré l’épouse de Schumacher, Corinna.

« Il me montre encore à quel point il est fort chaque jour.

« Nous vivons ensemble à la maison. Nous faisons de la thérapie. Nous faisons tout notre possible pour améliorer Michael et nous assurer qu’il est à l’aise. Et simplement lui faire sentir notre famille, notre lien.

“Et quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. Nous le ferons tous. Nous essayons de continuer en famille, comme Michael l’aimait et le fait toujours. Et nous continuons notre vie.

« ‘Le privé est privé’, comme il l’a toujours dit. Il est très important pour moi qu’il puisse continuer à profiter au maximum de sa vie privée.

“Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael.”

