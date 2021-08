Quand sort l’Intellivision Amico ?

Image : Intelligence

L’Intellivision Amico a été retardé. Encore. La console devait être lancée en octobre. Maintenant, cela a été retardé, la société derrière la console promettant que les personnes qui l’ont précommandée obtiendront la machine “d’ici la fin de l’année”. C’est le troisième retard que connaît l’Amico.

Dans un e-mail envoyé aux personnes qui avaient pré-commandé la console, Intellivision Entertainment a expliqué à quel point il était déçu de ne pas pouvoir respecter son calendrier d’origine.

Voici un extrait du courriel qui a été envoyé tard hier soir.

«Nous avions initialement prévu de lancer Amico à l’automne 2020, mais nous avons dû nous adapter au milieu de la pandémie mondiale perturbant notre production. Malgré tous nos efforts, et maintenant confrontés à de nouveaux défis internationaux sans précédent d’approvisionnement en composants et de logistique hors de notre contrôle, nous tenons à nous excuser car nous sommes obligés de repousser encore une fois la date de lancement souhaitée. Malgré ces obstacles d’approvisionnement qui entravent notre capacité à répondre à toutes les commandes, nous sommes concentrés et déterminés à livrer des unités précommandées d’ici la fin de l’année. Cela nous laissera également plus de temps pour optimiser notre système d’exploitation pour le développement futur de jeux. Nous voulons nous assurer que ceux qui ont anticipé l’Amico depuis si longtemps, aient la chance d’en profiter le plus tôt possible. Bien entendu, nous tiendrons tous nos clients et parties intéressées informés et informés de nos progrès continus. »

Il convient de noter que cet e-mail a été envoyé vendredi soir à minuit, presque comme s’ils ne voulaient pas que les gens en parlent avant lundi. Hmmm…

Révélée pour la première fois en octobre 2018, l’Amico est une console familiale axée sur des jeux plus petits et moins chers. Le tout nouveau Intellivision Entertainment est dirigé par le célèbre compositeur de jeux vidéo Tommy Tallarico. La société a commencé à prendre des précommandes pour le système en 2019, avec la promesse d’une sortie le 10 octobre 2020.

G/O Media peut toucher une commission

Cependant, il a été retardé de quelques mois avant cette première date de sortie et a reçu une nouvelle date de lancement d’avril 2021. Cette date n’a pas eu lieu et la console a de nouveau été retardée jusqu’en octobre 2021, un an après sa première sortie prévue.

Maintenant, cette date n’a plus lieu non plus. Au lieu de cela, Intellivision ne dit que vaguement que les personnes qui ont précommandé obtiendront leurs systèmes avant la fin de l’année. (Probablement.)

Faire un jeu vidéo est difficile. Faire une console de jeux vidéo est encore plus difficile. Créer une toute nouvelle console de jeux vidéo pendant une pandémie mondiale est… vraiment, vraiment difficile. Il n’est donc pas choquant d’apprendre que l’Intellivision Amico déjà retardé a été retardé une fois de plus.

Mais, espérons-le, la troisième fois est le charme pour les gens enthousiastes à l’idée de mettre la main sur l’appareil. Sinon, gardez les yeux ouverts pour d’autres e-mails de fin de soirée d’Intellivision. Bien que basé sur certaines spécifications de fuite et d’autres informations, je suggérerais d’attendre de voir ce que cette chose finit par être avant de verser 250 $ dessus.