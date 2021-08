Quand sort No More Heroes 3 ? Date de sortie, prix et bonus de précommande

La date et l’heure de sortie de No More Heroes 3 sont à l’aube et vous pouvez toujours obtenir certains de ses bonus de précommande auprès de certains détaillants.

Les fans attendent la prochaine entrée numérique depuis 2010, même s’il y a eu un peu de répit avec Travis Strikes Again de 2019. Il n’y a pas de critiques pour le troisième jeu au moment de la rédaction, mais il semble être le même mais encore meilleur avec son avantage reconnaissable et sa rafale de batailles.

Si vous avez hâte d’effectuer des suplex allemands et de manier une épée qui ressemble de loin à un sabre laser, la bonne nouvelle est que vous pourrez très bientôt enfiler la veste rouge de Travis.

A quelle heure sort No More Heroes 3 ?

La date de sortie de No More Heroes 3 est le 27 août et il pourrait sortir à 07h00 PT, 10h00 ET et 15h00 BST.

Selon l’assistance Nintendo, il pourrait également être lancé à 10h00 PT, 13h00 ET et 18h00 BST, car c’est à ce moment-là que certains titres tiers sont lancés. Cependant, étant donné que le jeu est exclusif à Nintendo Switch, il pourrait également sortir à 21h00 PT le 26 août et à 00h00 HE et BST le 27.

Quelle que soit son heure de lancement, sa date de sortie est le 27 août, ce qui signifie qu’il ne vous reste qu’une fenêtre très limitée pour obtenir son bonus de précommande.

Bonus de précommande No More Heroes 3

Il n’y a pas de bonus de pré-commande pour l’achat numérique de No More Heroes 3, mais il existe une épingle et un sac en coton Pixel Heart disponibles sur GAME et Amazon.

Bien qu’une épingle en cœur de pixel et un sac en coton soient des objets physiques soignés, l’achat chez Gamestop vous permettra d’obtenir une chemise en jeu limitée.

Une édition collector est également disponible chez Pix’n Love, mais – pour le moment – ​​elle est en rupture de stock.

Frayez-vous un chemin jusqu’au sommet du classement des super-héros galactiques – et faites-le bien ! Précommandez et achetez No More Heroes III sur GameStop et obtenez ce t-shirt exclusif en édition limitée dans le jeu ! https://t.co/Vl3GEN961z pic.twitter.com/QkoIumhPjn – GameStop (@GameStop) 10 août 2021

Prix

Les copies numériques et physiques coûtent toutes deux 49,99 £. Si vous avez enregistré des données de l’un des jeux précédents sur votre Nintendo Switch, vous serez récompensé par l’un des trois maillots du jeu.

Vous n’avez besoin de sauvegarder que les données de l’un des jeux précédents, et No More Heroes 1 et 2 coûtent 17,99 £, tandis que Travis Strikes Again coûte 24,99 £ sur le Nintendo eShop.

