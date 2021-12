Quand s’ouvre-t-il, se ferme-t-il, etc.

L’été peut donner l’impression que c’était il y a quelques semaines à peine, mais le passage de Noël signifie que la fenêtre de transfert de janvier sera bientôt à nos portes.

Partout au Royaume-Uni et dans le monde, les clubs chercheront à améliorer leur équipe, que ce soit pour continuer à promouvoir la promotion ou pour lutter contre la relégation.

Voici tout ce que vous devez savoir alors que le mercato de janvier 2022 approche à grands pas…

Fenêtre de transfert de janvier 2022 : tout ce que vous devez savoir

Quand la fenêtre de transfert de janvier s’ouvre-t-elle ?

Pour les clubs de Premier League, la fenêtre de transfert de janvier s’ouvre à minuit le samedi 1er janvier 2022.

La fenêtre s’ouvre également le 1er janvier pour les clubs évoluant en EFL.

Il en est de même pour les clubs d’Ecosse, d’Allemagne et d’Italie ; les clubs en Espagne et en France doivent cependant attendre le 3 janvier 2022 avant de conclure des accords.

Quelle est la date limite ?

La fenêtre de transfert de janvier 2022 devrait se fermer pour les clubs de Premier League et d’EFL le lundi 31 janvier à 23 heures.

Ceci est répliqué pour les clubs en Ecosse, en Espagne et en France. La fenêtre de l’Allemagne ferme le 31 janvier mais à 17h, tandis que celle de l’Italie ferme le même jour mais à 19h.

Y a-t-il plus que j’ai besoin de savoir ?

On vous pardonnerait de penser que la politique et le football pourraient éviter de s’affronter ; cependant, la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne a un effet durable sur les transferts de football du Royaume-Uni vers l’Europe et vice versa.

En vertu d’un nouvel ensemble de règles, les clubs ne pourront recruter que trois joueurs des moins de 21 ans par fenêtre, toutes les arrivées étrangères étant soumises à un test basé sur des points pour jouer au Royaume-Uni.

Les clubs ne pourront recruter que six joueurs étrangers par mercato. Les joueurs des pays de l’UE devront obtenir une approbation de l’organe directeur (GBE) – un système semblable à un permis de travail.

Le système GBE exigera des joueurs qu’ils atteignent un seuil basé sur des points basé sur plusieurs critères.

Ceux-ci incluent un certain nombre d’apparitions internationales seniors et juniors, des apparitions en club et la qualité du club vendeur et de sa ligue.

Ces exigences sont ce qui aurait conduit à l’échec du transfert de Hulk à Wolverhampton Wanderers.

Il n’est pas essentiel d’obtenir un GBE car un nouveau panel d’exceptions déterminera si ceux qui atteignent juste en dessous du seuil seront autorisés à signer.

L’achat de joueurs étrangers de moins de 18 ans est interdit en raison des règles post-Brexit.

Les joueurs qui ont signé pour des clubs alors qu’ils avaient moins de 18 ans, mais ne pourraient pas le faire en vertu du nouveau règlement, incluent Hector Bellerin, Paul Pogba, Cesc Fabregas et Nicolas Anelka.

Photo principale