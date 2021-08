in

Bryan et David discutent de la question : quand la télévision sportive commencera-t-elle à ressembler davantage à un podcast ? Ils pèsent sur la différence entre les formes d’art de la télévision et du podcast et sur la différence entre les sphères de la renommée sur les deux plateformes. Ensuite, ils parlent de l’évolution de la télévision.

Hôtes : Bryan Curtis et David Shoemaker

Productrice associée : Erika Cervantes

