Quand Superman et Lois reviendront pour la saison 2 après la finale de la saison 1

Superman & Lois est facilement devenu l’une des plus grandes surprises télévisées de l’année dernière. Bien qu’il y ait eu de nombreuses adaptations sur petit écran de Man of Steel auparavant, la série a habilement réussi à développer la mythologie tout en restant fidèle à l’essence du personnage. Inutile de dire que les fans ont été séduits, mais toutes les bonnes choses doivent avoir une fin, temporairement de toute façon. La série monte en flèche vers sa finale de la saison 1 cette semaine, et elle devrait être bonne. Bien que les fans redoutent certainement l’attente de la saison 2, ils ont maintenant au moins une idée générale du moment où ils peuvent s’attendre à ce que Clark Kent, Lois Lane et leur famille reviennent.