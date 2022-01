Quand The Weeknd sort-il son nouvel album ?

The Weeknd sort enfin son nouvel album ‘Dawn FM’, mais quelle est sa date de sortie ?

Les fans attendaient avec impatience que le chanteur arrête son nouvel album. Le 3 janvier, il a finalement confirmé les détails entourant son prochain album.

Alors que The Weeknd n’a pas encore confirmé la liste des chansons, il y en a une qui a prédit que tout le monde est convaincu que sa musique à venir sera différente.

L’heure de sortie de Dawn FM explorée

The Dawn FM devrait sortir le jeudi 6 janvier et dans certains endroits le vendredi 7 janvier. The Weeknd sera diffusé en direct sur la chaîne twitch d’Amazon Music à 21 h 00 PT (6 janvier) / 00 h 00 HE (janvier sept).

Vous pouvez visionner l’intégralité de l’événement en cliquant sur le lien ici.

Fuseaux horaires de diffusion en direct explorés

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la diffusion en direct selon les différents fuseaux horaires :

Los Angeles : jeudi, 21 h New York : vendredi, 0 h Toronto : vendredi, 0 h Irlande : vendredi, 5 h Grèce : vendredi, 7 h Italie : vendredi, 6 h Inde : vendredi, 10 h 30 Suisse : vendredi, 7 h 00 Dubaï : vendredi 9 h 00 Auckland, vendredi 18 h 00

Vous pouvez également consulter le tweet ci-dessous pour connaître les horaires de votre fuseau horaire.

Tracklist prévue explorée

Pour le moment, aucune tracklist confirmée n’a été publiée. Cependant, selon Genius, on peut s’attendre à quelques chansons.

Voici les tracklists mentionnées :

Prenez mon souffle Sacrifice Y a-t-il quelqu’un d’autre ? Chaque ange est terrifiant Dawn FM Je l’aime quand tu es en colère Prends mon souffle déjà le temps (sous le soleil)

Qu’a dit The Weeknd à propos de son album ?

The Weeknd a parlé de son nouvel album « Dawn FM ». Dans une interview avec GQ, il a décrit l’album comme : « un projet rempli de disques de fête… Quincy Jones rencontre Giorgio Moroder rencontre les meilleurs disques de fête de la nuit de ta putain de vie. C’est l’album que j’ai toujours voulu faire ».

Le chanteur a ajouté que son premier album studio, « Kiss Land », l’avait aidé à créer le nouvel album. Il a déclaré : « Sans ‘Kiss Land, je n’aurais pas pu faire ce nouvel album. C’est juste moi qui comprends comment utiliser ‘Kiss Land’ maintenant, dans mon métier. Mais c’est définitivement mon album le plus honnête. J’étais le plus nu. Le plus vulnérable. Et c’est ce que c’est.

