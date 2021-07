Quand Tom Daley participe-t-il aux Jeux olympiques de Tokyo ? Date et heure de début au Royaume-Uni alors que la star de la plongée regarde la gloire au Japon

Tom Daley a déjà deux médailles de bronze olympiques à son actif, mais cherchera maintenant à ajouter de l’or à sa collection lorsqu’il participera aux Jeux de Tokyo.

La star du plongeon Daley a terminé troisième à Londres et à Rio et est désespérée de faire encore mieux cet été.

Daley sera en action aux Jeux olympiques de Tokyo cet été

Le joueur de 27 ans participera à la plate-forme individuelle de 10 m et à la plate-forme de 10 m synchro, dans lesquelles il a remporté de nombreuses médailles aux niveaux mondial, européen et du Commonwealth.

Maintenant, dans ce qui sera probablement ses derniers Jeux olympiques, il vise la gloire mais sera à nouveau confronté à la puissance de la Chine.

Daley est l’une des stars les plus connues de l’équipe GB et tous les yeux seront rivés sur la piscine lorsqu’il montera sur la planche haute.

Tom Daley : Quand est-il en compétition ?

L’épreuve principale de Daley, la plateforme individuelle de 10 m, est la dernière épreuve du programme de plongeon à Tokyo et aura lieu le samedi 7 août.

Il participera également à la plateforme masculine de 10 m synchro avec Matty Lee.

Il se tiendra au Centre aquatique de Tokyo, où la compétition de natation et la natation artistique se dérouleront également tout au long des Jeux.

Préliminaires de la plate-forme 10 m hommes : vendredi 6 août, 07h00-09h30 08:25 BST Finale de la plate-forme synchro 10m hommes: lundi 26 juillet, 07:00-08:00 BST

Tom Daley : Où puis-je le regarder ?

La BBC diffuse les Jeux olympiques de Tokyo au Royaume-Uni afin que les fans puissent regarder Peaty gratuitement en direct sur BBC One et BBC iPlayer.

Eurosport détient les droits principaux pour l’Europe et un flux peut être regardé via leurs chaînes avec un abonnement payant.

talkSPORT aura des mises à jour régulières de Tokyo tout au long des Jeux tandis que talkSPORT.com vous apportera également toute l’action et la réaction du Japon.

Tom Daley : Qu’est-ce qui a été dit ?

Daley : « Je savais avant Rio que si j’avais gagné la médaille d’or olympique, ce serait mon dernier plongeon.

« Maintenant, je veux continuer aussi longtemps que mon corps peut durer, ou [until I win] une médaille d’or olympique, selon la première éventualité.

« La pandémie m’a donné plus de recul et à bien des égards, cela ressemble à une année supplémentaire ou peut-être à un tour de victoire pour quelque chose qui ne s’est pas encore produit.

« Une médaille d’or olympique est toujours le rêve après toutes ces années.

“Mais je sais maintenant que quoi qu’il arrive à Tokyo, mon monde et ma structure sont ma famille, et cela me rend vraiment excité.”

10 stars de la Team GB qui devraient briller à Tokyo

Adam Tourbé

Après avoir bondi sous les 57 secondes et réalisé les 20 meilleurs temps de l’histoire, Peaty semble pratiquement certain de défendre son titre sur 100 m brasse – plus que probablement avec un nouveau record du monde en plus. Telle est l’étendue de sa domination que ses rivaux sont déjà résignés à se battre pour l’argent.

Seonaid McIntosh

La tireuse d’Édimbourg se rend à Tokyo en tant que numéro un mondial en titre et championne du monde du 50 m couché, et un solide pari de médailles dans l’épreuve féminine de carabine 3×50. McIntosh, qui participera également à la carabine à air comprimé 10 m, a également remporté la première médaille d’or de la Grande-Bretagne en Coupe du monde en 2019.

Dina Asher Smith

Déjà la Britannique la plus rapide de l’histoire, Asher-Smith a l’habitude de se montrer à la hauteur et elle devra être dans la forme de sa vie à Tokyo pour affronter l’Américaine Gabby Thomas, qui a signé le deuxième temps le plus rapide de l’histoire. sur 200 m aux essais américains, et la vétéran jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce qui a fait de même au 100 m à Kingston.

Pat McCormack

McCormack s’est avéré être une classe à part de la plupart de ses rivaux olympiques au cours de ce cycle prolongé et commencera comme un favori clair pour l’or en boxe poids welter. Sa récente victoire contre le Russe Andrey Zamkovoy – qui lui a refusé l’or mondial en 2019 – était un signe clair de son intention d’aller jusqu’au bout dans la capitale japonaise.

Jason et Laura Kenny

L’histoire est au rendez-vous pour le couple en or du cyclisme à Tokyo. Laura Kenny est derrière les cinq médailles d’or de Dame Katherine Grainger sur la liste nationale de tous les temps, tandis que Jason compte actuellement sept médailles olympiques, une de moins que le total de huit de Sir Bradley Wiggins en carrière, avec toutes les chances que les deux records soient au moins assorti.

Max Whitlock

Après avoir remporté deux médailles d’or extraordinaires à Rio, Whitlock s’est concentré sur son arçon favori pour Tokyo. Malgré sa récente chute à son retour à la compétition aux Championnats d’Europe, le joueur de 28 ans commencera comme favori – mais pourrait être poussé jusqu’au bout par l’étoile montante irlandaise Rhys McClenaghan.

Marron Ciel

Brown, qui aura 13 ans ce mois-ci, deviendra la plus jeune olympienne d’été de Grande-Bretagne lorsqu’elle participera à la compétition de skateboard park. Mais le jeune prodige a toutes les chances de remporter une médaille, s’étant qualifié à la troisième place et ayant également remporté une médaille de bronze aux Championnats du monde à Sao Paulo en 2019.

Hélène Glover

Glover a remporté des médailles d’or consécutives en aviron avec Heather Stanning en 2012 et 2016 avant de prendre sa retraite pour fonder une famille. Tentés de lancer un retour, Glover et sa nouvelle partenaire Polly Swann se sont élancées vers l’or européen en avril, soulevant la perspective d’une troisième médaille remarquable pour la joueuse de 35 ans au Japon.

Jade Jones

Jones était adolescente lorsqu’elle a remporté sa première médaille d’or olympique en taekwondo à Londres 2012, et a poursuivi son triomphe à Rio quatre ans plus tard. Aujourd’hui âgé de 28 ans et également champion du monde en titre, Jones est un grand favori pour remporter un troisième titre olympique consécutif sans précédent.