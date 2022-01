Quand Top Of The Pops était Top Of The World

Comme The Ed Sullivan Show était aux États-Unis, ou Der Musikladen (suivi du Beat-Club) était en Allemagne, Top Of The Pops était au Royaume-Uni : une institution bien-aimée qui soutenait les talents locaux, mais qui est également devenue la référence -à destination des artistes étrangers cherchant à obtenir une exposition très importante sur des rivages étrangers.

Lancé en 1964, l’émission a donné un temps d’écran important en début de carrière à des artistes britanniques comme Status Quo (« Images d’hommes en allumettes »), Petits visages (« Tout ou rien »), et Spencer Davis Group (« Keep On Running »), mais il n’a pas tardé à soutenir la musique tout aussi convaincante en provenance des États-Unis. Les garçons de la plage n’ont peut-être pas pu apparaître dans le studio de télévision eux-mêmes, mais Top Of The Pops a diffusé avec plaisir un clip promotionnel du groupe à quatre reprises en novembre et décembre 1966 – une pratique que le spectacle continuerait tout au long de son histoire lorsque les groupes ne pouvaient pas se présenter en personne. L’émission a également donné des créneaux cruciaux à Motown au cours des années où le label de Berry Gordy commençait à s’imposer comme une puissance mondiale. Les Suprêmes et Stevie Wonder tous deux ont aidé la Grande-Bretagne à tomber amoureuse de l’âme de Motor City dans les années 60, déclenchant une histoire d’amour qui allait durer jusqu’à la prochaine décennie et au-delà, en tant que stars de la Motown telles que Gladys Knight And The Pips et un solo Diana Ross traiterait le spectacle comme un chez-soi loin de chez soi.

Après avoir établi une connexion transatlantique, les années 70 ont été lorsque Top Of The Pops est devenue une marque véritablement mondiale. Au cours d’une décennie qui a plus que sa juste part de variété – du punk au glam, en passant par le hip-hop, le reggae et le rock’n’roll à indice d’octane élevé, il est également remarquable de voir combien d’artistes étrangers ont fait le pèlerinage à Centre de télévision de la BBC, sachant que l’audience de l’émission jusqu’à 19 millions de personnes ne pouvait être trouvée nulle part ailleurs. Après être venu interpréter son tube de reggae classique « The Israelites » en 1969, la star jamaïcaine Desmond Dekker est revenu en 1970, interprétant « You Can Get It »; alors que la décennie touchait à sa fin, les icônes australiennes du hard rock AC/DC étaient sur place pour livrer un « powerage » époustouflant. Icônes de la pop suédoise ABBA a fait plusieurs apparitions dans les années 70, introduisant des classiques tels que « Mamma Mia », « Waterloo » et « Fernando » au Royaume-Uni.

Et c’est ainsi qu’un modèle a été établi. Dans les décennies qui ont suivi, tous les styles de musique étaient représentés et des artistes du monde entier sont venus ajouter l’émission télévisée emblématique à leur liste de succès. Le spectacle était si important que même les stars les plus établies sont revenues tout au long de leur carrière, avec reine apparaissant en 1982, près d’une décennie après la sortie de leur premier album, Queen II, pour interpréter « Las Palabras De Amor (The Words Of Love) » le 17 juin 1982.

Un coup d’œil à la liste des sommités qui sont apparues sur Top Of The Pops retrace également l’évolution de l’air du temps culturel au fil des ans. Le rock alternatif américain a commencé à faire ses premières incursions dans le courant dominant lorsque REM s’est présenté pour interpréter « Orange Crush », au cours d’une décennie qui a vu une pop britannique chatoyante (sous la forme de « There She Goes » de The La, sorti pour la première fois en 1988) se nicher avec une synth-pop à cheval sur le globe avec l’aimable autorisation de Cellule douce (« Un amour entaché »), La Ligue humaine (« Don’t You Want Me ») et Duran Duran (« Girls On Film »). Et ce n’est que les années 80. Avancez rapidement dans les années 90 et vous verrez que la bataille pour la domination entre Blur et Oasis fait également partie d’un face-à-face transatlantique plus large entre la britpop britannique et la scène grunge américaine. Ajoutez à cela l’engagement de l’émission à promouvoir certains des clips promotionnels les plus mémorables de Monde souterrain et Kelis, et il devient clair de voir pourquoi les années 90 sont dans les mémoires comme une décennie uniquement postmoderne.