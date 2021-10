Quand Triple H a battu un fan de la WWE pour avoir attaqué Stone Cold Steve Austin sur le ring

Les fans utilisent souvent le mot f lorsqu’ils parlent de lutte, mais il y a des circonstances où c’est tout sauf faux.

Les artistes sur le ring sont scénarisés, mais ce sont toujours des athlètes incroyables et, la plupart du temps, plus gros que des êtres humains normaux.

Chyna avec Triple H pendant D-Generation-X en 1998

À l’occasion, un fan a tenté sa chance en attaquant un lutteur et cela ne s’est presque jamais bien passé. Ce n’était donc probablement pas une bonne idée d’essayer d’attaquer Stone Cold Steve Austin à son apogée, surtout lorsqu’il affronte le Triple H de six pieds quatre pouces et 250 livres.

Lors d’une tournée européenne en 1998, la WWE a fait escale à Berlin, en Allemagne. Steve Austin venait juste de détrôner Shawn Michaels pour le titre de la WWE et était au sommet de ses pouvoirs. Aucun lutteur professionnel n’a jamais été aussi populaire que Steve Austin.

Pourtant, ce soir-là à Berlin, il y avait un homme qui n’était pas un grand fan de Steve Austin.

Après que le ‘Texas Rattlesnake’ ait frappé le Stone Cold Stunner sur Chyna et Triple H, il a assuré la victoire avec une épingle, 1-2-3. Presque immédiatement, un fan a sauté la barricade et s’est précipité sur Austin.

Triple H ne le supportait pas. Quelques points à noter à ce stade ; les talons et les babyfaces sont des rivaux dans la lutte à ce jour, et Triple H était un méchant de bonne foi. Dans ‘kayfabe’, qui est le terme utilisé par la lutte pour désigner le scénario et présenter ce qu’ils font comme réel, Triple H, un méchant, n’aiderait jamais Steve Austin, un bon gars, quelle que soit la situation, encore moins après qu’ils viennent de se battre.

‘The Game’ a jeté le livre de règles cette nuit-là et a décidé de défendre son pair de lutte. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Triple H saute sur le ventilateur et le frappe plusieurs fois, le malmenant essentiellement avec l’arbitre Mike Chioda, lui donnant même quelques coups de langue.

Le fan allemand a été pris en charge par la sécurité et finalement emmené dans les coulisses. Pourtant, il est remarquable qu’un homme ait pu filmer un événement de la WWE en 1998 et que les images tiennent aujourd’hui.

Triple H et Mike Chioda ont pris le contrôle du ventilateur

Dans la description de la vidéo, le téléchargeur a expliqué : « Cette vidéo suivante a été filmée par moi. J’ai gagné une rencontre et l’autorisation de filmer l’intégralité de l’émission », a déclaré le téléchargeur. « Après que Stone Cold Steve Austin ait terminé Hunter Hearst Helmsley, un fan allemand est entré sur le ring et a tenté d’attaquer Steve Austin. Au fait : l’arbitre est une bête.

Steve Austin a depuis discuté de l’incident sur son propre podcast, The Steve Austin Podcast.

« Je luttais contre Triple H et Chyna était au bord du ring, et après avoir assommé Chyna et obtenu le 1, 2, 3 sur Triple H, un fan frappe le ring et essaie de m’attaquer. »

Austin a poursuivi: «Triple H avait les yeux ouverts comme un requin allongé là. Je pensais que le fan était l’un des garçons parce que le lendemain d’un match, après un house show, nous sortions de l’arrière et sautions là-dedans et prenaient les gars qui finissaient comme une côte !

Triple H a mis un coup prolongé sur le ventilateur intrus

« Ce n’était pas une côte ; c’était un fan qui était au bord du ring qui était un fan de Triple H et de Chyna et n’était pas très heureux que Stone Cold Steve Austin lui ait donné un Stunner et ait obtenu le compte de trois.

Comme le note Austin, il ne pouvait pas participer au passage à tabac parce qu’il dépeignait un bon gars à l’époque et battre un fan, quelles que soient les circonstances, n’aurait pas semblé bien.

« Triple H, chat debout, il a ramassé ce mec, l’a claqué et a commencé à éteindre ses lumières », a déclaré Austin. « Je ne pouvais rien faire. Je n’ai pas pu m’empêcher de battre le gars. Je suis le babyface, mais Triple H surveillait mes arrières et il a battu ce type.

Avec le ventilateur monté sur Steve Austin, Triple H a rapidement pris vie

« Le problème, c’est que lorsque vous payez votre argent pour entrer dans ce bâtiment, vous avez le droit d’exprimer votre opinion. Bravo, boo, faites n’importe quoi aux lutteurs, et nous nous attendons à cela.

« Vous ne voulez pas être craché dessus, vous ne voulez pas être frappé, giflé, rien de tout cela, mais quand quelqu’un traverse ces rails ou quelqu’un vient entre ces cordes, vous êtes considéré comme un jeu équitable… Mais j’ai toujours donné Triple H de crédit pour avoir fait ça.

Austin s’est également entretenu avec les fans allemands dans les coulisses après l’événement, mais il a refusé de se venger.

Le fan a rapidement souhaité ne pas précipiter le ring !

«Je suis allé dans les coulisses et j’ai eu quelques mots avec le gars. Je n’ai pas pris un coup bas contre lui ou rien de tel, mais j’ai eu un petit « Venez à la réunion de Jésus » avec lui et je lui ai fait savoir ce que je ressentais », a déclaré Austin.

La leçon à apprendre ici est celle que vous considérez comme relevant du bon sens – n’essayez pas d’affronter un énorme lutteur !