Quand Trump jouait | Extrait de livre — Glissement de terrain : les derniers jours de la présidence Trump par Michael Wolff

Dans ces extraits de Landslide: The Final Days of the Trump Chairman de Michael Wolff, l’auteur rend compte en détail de l’inertie de la Maison Blanche le jour où le Capitole a été pris d’assaut

Le déjeuner attendait.

Don Jr. et Kimberly Guilfoyle, et Eric et Lara Trump ont quitté la Maison Blanche et Ivanka a traîné.

Trump était de retour au téléphone pour essayer d’obtenir de nouvelles informations sur Pence. La session conjointe s’était réunie à 13 heures. L’Arizona était la première objection. Il cherchait une couverture de l’évasion, mais seul C-SPAN semblait être dessus. Dans la mesure où les assistants en étaient maintenant venus à rationaliser tout cela comme un exercice pour forcer le problème de la fraude électorale dans la gorge des médias grand public, cela aussi semblait échouer.

Rudy, appelant du Willard, où il avait regardé la suite du discours du président et venait de voir les premières mentions de désordre dans les rues, lui fit un rapport haletant sur Pence, mais sans aucune nouvelle information. Cela dit, il promettait également que jusqu’à six États seraient contestés, d’où une situation volatile – nous ne savions tout simplement pas ce qui allait se passer (son essoufflement ne faisait qu’augmenter). Meadows était en contact étroit avec Jim Jordan. Mais les détails que Jordan offrait n’étaient pas satisfaisants.

En effet, les différents sympathisants du Congrès semblaient de moins en moins excités maintenant que leur révolte ne serait couverte que par le C-SPAN.

Il y avait eu des rapports initiaux sur les foules qui s’amassaient au Capitole, mais les informations télévisées n’enregistraient pour la plupart pas encore un sentiment menaçant de désordre. Le président s’émerveillait toujours de la taille de la foule, sûr que le vice-président comprendrait que la base était fermement derrière le président.

Il se concentrait beaucoup sur ce qui se passait à l’intérieur du Capitole et sur ce qu’il croyait encore être, ou pourrait certainement, être un tournant radical dans sa fortune dans les heures à venir.

***

Marc Short se tenait sur le sol de la maison à l’arrière sous la présidence de son patron. Il avait reçu sinon des félicitations du moins des signes sûrs d’affirmation de la part des membres républicains de la Chambre et du Sénat. C’étaient de petits gestes sur quelque chose de si grand qu’on ne pouvait pas faire de grands gestes, juste des soupirs de soulagement. Ce qui aurait été la crise constitutionnelle singulière des presque 250 ans de la république, a été évitée. Même Mo Brooks, qui dirigeait les objections rituelles du côté de la Maison, a levé le pouce.

Lorsque la Chambre et le Sénat se sont arrêtés pour examiner l’objection de l’Arizona, chacun dans leurs chambres respectives pour le débat obligatoire de deux heures, Short a décidé de descendre au Capitol Grill et de prendre un cheeseburger.

***

Le processus parlementaire qui vient de s’ouvrir a représenté une autre anomalie en cette journée très irrégulière. Le président menait, en théorie, un combat législatif extraordinaire, sans aucun précédent, le point culminant d’une bataille de deux mois dans laquelle il n’avait guère envisagé d’autre, sur lequel son avenir immédiat

et sa place dans l’histoire dépendait. Mais à part via ses propres tweets et fulminations, et sa rencontre la veille avec le vice-président, personne à la Maison Blanche n’a beaucoup participé ni même présent à ce combat.

En plus de superviser les opérations complexes et lointaines de l’exécutif, la Maison Blanche gère également une opération politique dont la fonction est

d’exercer son influence et son influence sur le pouvoir législatif. On peut soutenir que la Maison Blanche de Trump n’a très bien rempli aucune de ces fonctions. Mais à ce moment-là, aucune fonction politique n’était exercée.

Il n’y avait personne du côté de la Maison Blanche pour fouetter les votes. Il n’y avait personne du côté de la Maison Blanche qui était même particulièrement au courant de qui pourrait être avec eux ou contre eux autre que des rapports publics.

Il est vrai qu’il ne restait presque plus personne à la Maison Blanche. Pourtant, même dans les derniers jours d’une présidence, les enjeux théoriques étaient tels que les plus grands anciens et alliés de Trump auraient pu raisonnablement être remis en action. Cela ne s’était pas produit, au contraire : même les fidèles de longue date avaient tous fui et étaient inaccessibles.

Kushner – parmi les contacts clés de Hill à la Maison Blanche pour la direction du Congrès et la personne la plus régulièrement capable de mobiliser efficacement les ressources de la Maison Blanche, du moins dans la mesure où n’importe qui le pouvait – était presque entièrement de sa poche lors de son vol de retour du Moyen-Orient. Est.

Il y avait Rudy, bien sûr. Mais les autres initiés, essayant pour la plupart de garder le plus de distance possible avec la Maison Blanche, ont compris que Rudy avait peu de relations avec les membres du Congrès et que celles qu’il avait étaient mauvaises. La Maison Blanche, bien qu’elle ait tout suspendu à ce qui se passerait au Congrès, était aussi éloignée de Capitol Hill et aussi désengagée du processus qu’elle ne l’avait jamais été.

Dans la mesure où, comme les médias l’avaient sombrement averti, qu’il y avait un complot extraordinaire pour conserver le pouvoir – un coup d’État naissant, même – il n’y avait vraiment que deux comploteurs et personne pour les soutenir. Trump n’avait pas de personnel politique fonctionnel, le bureau de l’avocat de la Maison Blanche avait été pratiquement fermé (dans la mesure où le bureau fonctionnait, il était presque entièrement concentré sur l’examen des demandes de grâce) et la direction du ministère de la Justice était en plein désarroi.

Tout de même, le président et Rudy, dans leur monde de bulles, restaient persuadés que le succès était au rendez-vous.

***

A 13h49, le président a retweeté une vidéo de son discours d’Ellipse. À peu près à cette époque, des émeutiers franchissaient la porte du Capitole.

À deux heures, le président et Giuliani – le président à la Maison Blanche et Giuliani au Willard – ont essayé de trouver Tommy Tuberville, le sénateur récemment assis de l’Alabama, mais ils ont plutôt appelé par erreur Mike Lee, le sénateur de l’Utah, sur son téléphone portable. Lee, dans la confusion croissante alors que des rapports commençaient à arriver sur des foules violant les clôtures du Capitole, a trouvé Tuberville et l’a mis au téléphone. Le président et Giuliani semblaient n’avoir aucune idée de ce qui se passait au Capitole, et Tuberville n’a pas réussi à leur dire ou a préféré essayer.

A 14h11, le New York Times a rapporté que des émeutiers étaient entrés dans le Capitole.

À 14 h 13, le vice-président a été retiré du parquet du Sénat.

Marc Short venait de recevoir son cheeseburger quand il a pris conscience de la foule et de la police du Capitole. Contre les personnes qui descendaient pour sortir du bâtiment, il est monté à l’étage, en contact avec les détails des services secrets du vice-président, atteignant Pence et sa famille – sa femme, Karen, et sa fille Charlotte et son frère Greg – dans le bureau de cérémonie que le vice-président , en tant que président du Sénat, entretient juste à côté de la salle du Sénat. Les services secrets ont fait pression pour une évacuation mais le vice-président a résisté. Les services secrets ont alors tenté de déplacer le vice-président et sa famille vers le cortège protégé où ils pourraient attendre. Le vice-président a compris que la voiture pouvait alors partir à volonté et que ce serait l’impression durable : un vice-président en fuite. Ils se sont installés pour une retraite dans un « endroit sûr » – un abri fortifié secret – au sein du Capitole.

Vers 14 h 15, Boris Epshteyn, regardant la télévision dans la suite de Giuliani au Willard, a été l’une des premières personnes du grand cercle de Trump à commencer, avec un certain sentiment de panique, à signaler ce qui se passait. Epshteyn a parlé à Miller, qui a appelé Meadows.

« Je suis sûr que vous suivez cela »

dit Miller.

“Ouais je sais. Certaines choses bougent ici dans lesquelles je ne peux pas entrer pour le moment. . . ” dit Meadows.

Miller a supposé que la Maison Blanche mobilisait la Garde nationale. À 14 h 20, la Chambre et le Sénat se sont ajournés.

A 14h24, le président, ayant été informé que Mike Pence n’avait pas rejeté les électeurs d’Arizona Biden, a tweeté :

Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, en donnant aux États la possibilité de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’on leur avait demandé de certifier auparavant. Les USA exigent la vérité !

En lisant le tweet dans le bunker du Capitole, le siège en cours, Pence et Short, à peine pour la première fois, ont noté à quel point le président pouvait être éloigné de la page sur laquelle tout le monde se trouvait. C’était l’interprétation généreuse.

En partie, le président semblait tout simplement ne pas saisir les faits alors qu’ils traversaient des foules croissantes, des barricades brisées, des manifestants entrant dans le Capitole. Ou peut-être était-il simplement en désaccord avec eux : ces gens protestaient contre les élections, répétait-il encore jusqu’à 14 h 30. Les manifestants voulaient que Pence fasse la bonne chose. C’étaient de bons manifestants, ses manifestants.

En effet, l’un des aspects nouveaux de la brèche du Capitole était qu’elle a été filmée par un si grand nombre de manifestants. Cela deviendrait un sous-thème du révisionnisme républicain ultérieur selon lequel il ne s’agissait que de touristes, de personnes participant au processus démocratique, déchaînées.

***

“Étaient en! Étaient en!” crie un homme avec une caméra, alors que les barrières tombent.

Des centaines, peut-être des milliers de personnes, envahissent soudainement le Capitole, avec une voix sur la vidéo criant : « Allons-y, allons-y. »

