Quand tu as perdu le New York Times. . . 10z viral

Je ne lis pas le New York Times. Lire le Washington Post est un sacrifice suffisant au service des blogs.

Cependant, un ami qui lit le Times m’alerte occasionnellement sur la couverture par ce journal des principaux développements. Aujourd’hui, il m’a envoyé le message suivant que j’ai légèrement modifié :

Le New York Times s’est retourné contre Joe Biden sur l’Afghanistan. Depuis deux jours, il a couvert pour lui. Avec seulement de brèves mentions en passant, le Times a supprimé la question des citoyens américains piégés en Afghanistan. Aujourd’hui, tout a changé. Non seulement la question de la sortie des Américains est mentionnée, mais le titre de l’article dans l’édition imprimée est le suivant : « Le désespoir à Kaboul sous-tend Biden sur l’effort de sauvetage : le président passe à la défensive alors que la critique de l’évacuation des États-Unis se fait plus forte. » Plus bas sur la page d’accueil se trouve un article dévastateur d’analyse de l’actualité de Peter Baker, republié ici L’analyse elle-même n’est pas surprenante dans son contenu, bien qu’elle ajoute des critiques pointues de Leon Pannetta et David Axelrod, ce qui est extraordinaire. Pour la plupart, cependant, le Times ne fait que souligner les divers mensonges/contradictions constamment mis en évidence par Fox News. Ce qui est extraordinaire, c’est que le NYT le fait plutôt que de le supprimer. Il publie un article de vérification des faits exposant et contestant les divers mensonges et fausses déclarations de Biden. Quand tu as perdu le New York Times. . . .

Pourquoi Biden a-t-il perdu le Times ? Est-ce parce que son retrait d’Afghanistan est trop bâclé et trop laid pour que même le Times puisse le défendre ? Parce que les mensonges de Biden à propos de cette insulte à l’intelligence de leurs journalistes ? Ou parce que les sources du Times dans la communauté du renseignement et d’autres agences clés se sont retournées contre le président, soit en raison de divergences politiques, d’un désir de se dissocier de ce fiasco, ou de la critique implicite (et très probablement injuste) de Biden des renseignements qu’il a reçus. ?

Je ne suis pas assez cynique pour écarter les deux premières possibilités, et pas assez naïf pour écarter complètement la troisième.