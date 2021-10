Quand tu as perdu Ruth Marcus. . .

Scott a déjà écrit sur la disgrâce à la Yale Law School (« Getting Minds Right at Yale »), mais l’histoire mérite une note de bas de page.

La chroniqueuse du Washington Post Ruth Marcus, qui est une girouette fiable de la sagesse conventionnelle libérale banale, a écrit sur l’affaire Yale dans sa chronique Post aujourd’hui, et apparemment certaines choses sont même trop pour les libéraux du Post :

Les camps de rééducation maoïstes n’ont rien sur la Yale Law School. . . Trop souvent, le problème [of law student Trent Colbert’s party invitation] a été transmis aux autorités et renforcé par l’architecture administrative de la diversité et des griefs. Et c’est à ce moment-là que les choses ont déraillé. . . [The episode] offre un aperçu troublant de la esprit déclencheur et réflexivement libéral du complexe de la diversité éducative. [Diversity director] Eldik a déclaré à Colbert que «l’association de l’e-mail avec FedSoc était très déclenchante pour les étudiants qui ont déjà l’impression que FedSoc appartient à des affiliations politiques qui sont oppressives pour certaines communautés. Cela inclut bien sûr la communauté LGBTQIA et les communautés noires et immigrées. »

Désolé, mais si vous êtes déclenché par la Federalist Society, vous n’appartenez pas à un campus de faculté de droit. . . Ces élèves sont peut-être parmi les meilleurs et les plus brillants, mais ils doivent aussi grandir un peu.

Si vous avez perdu Ruth Marcus. . . D’un autre côté, les administrateurs des collèges, en particulier dans le complexe industriel diversité-équité-inclusion, n’ont absolument aucune honte – ni aucun indice. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change.