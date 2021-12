« Quand tu es si mauvais, la chose normale est de perdre »

18/12/2021 à 00:03 CET

.

Vicente Moreno, entraîneur de l’Espanyol, n’a pas caché son inquiétude quant aux performances de son équipe à Balaídos, où il a prolongé sa séquence inquiétante sans victoire à domicile avec une défaite 3-1 contre le Celta.

« Quand vous êtes aussi mauvais qu’aujourd’hui, la chose normale est de perdre. Nous avons manqué de tout, mais la première chose était d’être proche du rival. Dans la première partie, nous avons fait une erreur et ils en ont fait bien d’autres. A l’extérieur de chez soi, si on veut gagner il faut être beaucoup plus agressif & rdquor;, a-t-il commenté lors d’une conférence de presse.

Le technicien perruche a souligné que son équipe manquait de « Personnalité & rdquor; avec le ballon et « finesse & rdquor; dans le champ rival, d’autant plus que, selon lui, ils ont perdu le ballon « trop facilement & rdquor ;.

« Il n’y a pas d’autre choix que de penser au prochain match. Bien qu’aujourd’hui soit difficile, vous devez encourager les garçons à essayer de gagner à Valence& rdquor ;, a indiqué Moreno, qui a minimisé le fait de ne pas avoir gagné à domicile : « Nous ne sommes pas la première équipe qui lui arrive, même s’il est vrai que les chiffres ne sont pas bons & rdquor ;.

«Nous avons ce dernier match à Valence pour mettre fin à cette séquence et nous allons conserver cette possibilité. Nous devons nous améliorer, mais dans des matchs comme ceux d’aujourd’hui, il est difficile d’être près d’en ajouter. Ces six ou sept jours pour voir s’ils nous aident à recharger les batteries & rdquor;, a-t-il souligné.