“Quand tu perds, tu peux arrêter ou tu peux te battre”

13/05/2021 à 20:10 CEST

L’Espagnol Rafael Nadal, qui perdait 6-3 et 3-0 et a annulé deux ballons de match ce jeudi avant de battre le Canadien Denis Shapovalov au 1000 Masters de Rome, il a assuré en fin de match que “Lorsque les choses tournent mal, vous pouvez arrêter ou essayer”, combattez et “donnez-vous le choix”.

“Quand vous perdez, vous continuez, il n’y a pas d’autre choix, ou vous lâchez prise et vous êtes sous la douche dans cinq minutes. Vous pouvez essayer, vous battre et au moins vous donner un choix”, a déclaré Nadal lors d’une conférence de presse. après avoir scellé un grand retour en trois heures et 26 minutes et gagnez 3-6, 6-4 et 7-6 (3).

“Je me dis ‘d’accord, les choses ne vont pas très bien, Je peux manquer avec la raquette, mais pas avec la tête “il a continué.

Nadal, neuf fois champion du Foro Italico, a reconnu que après des retours comme ce jeudi il se sent satisfait et avec plus de confiance pour l’avenir.

«Vous partez avec la satisfaction d’avoir fait un effort important, c’est du sport. Vous vous battez même si les choses semblent impossibles. Et pour un jeu que vous gagnez de cette manière, cela vaut l’effort d’un an“, Il a dit.

Il a expliqué qu’après ce gaspillage d’énergie, son principal souci est de se remettre au mieux pour le duel quart de finale de ce vendredi, qui se jouera contre l’Allemand Alexander Zverev, son bourreau à Madrid, et le Japonais Kei Nishikori.

Et il a exprimé son optimisme en vue des possibilités d’arriver à Roland Garros dans un état de forme suffisante pour rivaliser au maximum. «J’aurai deux semaines pour me préparer. J’essaye de me battre jour après jour et Je pense que j’aurai des options pour arriver bien préparé à Roland Garros, quoi qu’il arrive demain », a-t-il déclaré.