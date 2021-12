« Quand tu restes dehors pendant 12 millièmes ça fait mal, mais le tour était bon »

11/12/2021 à 20:28 CET

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine), double champion du monde de Formule 1 (2005 et 2006, avec son équipe actuelle, alors appelée Renault), qui s’élancera onzième ce dimanche du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernier du Championnat du monde de Formule 1 Il a déclaré sur le circuit de Yas Marina, que « quand tu restes dehors pendant 12 millièmes ça fait mal », mais que « le tour était bon ».

«Quand vous restez dehors pendant 12 millièmes, ça fait un peu mal, parce que le tour était bon. Dans le dernier virage, je m’améliorais et vous êtes à court de Q3 que je pense que nous méritions, car il avait un meilleur rythme que d’être 11 « , a déclaré le double champion du monde asturien, qui dans son année de retour en F1, après deux sorties, termine sa meilleure saison dans la catégorie reine depuis 2014.

« Je suppose qu’il y aura une pénalité pour quelques voitures ce soir, une de plus qui a gêné dans le dernier virage, et si nous parvenons à partir neuvième et avec de nouveaux pneus libres de choisir lesquels, ce sera sûrement une bonne course & rdquor;, a déclaré celui d’Oviedo, avant d’annoncer que ni l’Australien Daniel Ricciardo (McLaren) ni son partenaire français Esteban Ocon ne seraient pénalisés.

« Sortir avec le soft ne serait pas mal, voyons ce que dit la simulation, mais je pense que quel que soit le pneu qu’on chausse on ne va pas trop souffrir », a commenté Alonso, 32 fois victorieux en F1 : les 32 victoires que l’Espagne a au cours de toute son histoire dans la catégorie reine.

« Nous avons tendance à avoir une voiture qui prend bien soin des pneus, donc dans ce sens, je ne suis pas inquiet. J’espère donc que nous pourrons sortir un peu mieux que la 11e place, ce que nous méritons sûrement. », a déclaré Fernando, qui, en principe, sortira onzième, malgré ses souhaits.

« En course on souffre un peu plus avec le système électrique, mais ici c’est généralement un circuit difficile à dépasser, donc après le premier ou le deuxième tour je pense que les positions vont être un peu définies & rdquor;, a déclaré le grand Cavalier asturien ce samedi sur le circuit de Yas Marina.