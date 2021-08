“Quand tu vois une voiture à 200 km/h, pas question de t’arrêter”

in

La F1 a fait le “bon” appel à ne pas courir à Spa avec Pierre Gasly disant qu’il aurait suffi qu’une voiture s’arrête pour provoquer une autre collision “horrible”.

Les patrons de la Formule 1, et plus particulièrement le directeur de course de F1, Michael Masi, ont suscité la colère de plusieurs pilotes à la suite du Grand Prix de Belgique de dimanche.

Non pas parce qu’ils n’ont pas réellement couru, c’est plutôt parce que des points ont été attribués pour ce qui était en fait une procession sans aucune chance de dépassement.

Mais alors que les pilotes n’étaient pas satisfaits de cet appel, ils ont soutenu la décision de Masi et co de ne pas les envoyer pour une course dans des conditions dangereuses.

Comme Gasly l’a dit, tout ce qu’il aurait fallu, c’est qu’un conducteur se trompe et il y aurait eu une «horrible» collision multi-voitures à grande vitesse.

Le pilote AlphaTauri, qui quelques jours plus tôt avait déposé des fleurs à l’endroit où Anthoine Hubert s’est écrasé en 2019, l’accident de Formule 2 lui a coûté la vie, a déclaré à ESPN: “Le problème était que vous comptez toujours sur tous les gars devant vous pour rester sur la bonne voie et allez à une vitesse similaire à celle que vous roulez, car si quelqu’un est arrêté, vous arrivez à 200-250 [km/h].

« La visibilité était d’environ 30 mètres. Une fois que vous voyez la voiture à 200-250, vous ne pouvez plus vous arrêter.

“Nous avons vu assez de choses horribles ici sur cette piste, je pense malheureusement [not racing] était la bonne option.

Spa a déjà été victime d’une grosse chute samedi, Lando Norris a percuté les barrières d’Eau Rouge et s’est blessé au coude alors que sa McLaren était détruite.

Sebastian Vettel, qui a appelé les patrons de F1 pour courir après l’argent en envisageant même de tenir la course sous la pluie, convient que ne pas courir était la “bonne décision”.

La radio de Seb lui a fait savoir que la course allait reprendre derrière la voiture de sécurité.

« Quelle est la différence maintenant ? rien. Je suppose que l’argent de la télévision fait la différence”

“le directeur de course est content d’entendre vos commentaires” “bon je ne peux pas lui payer le même montant que les gars de la télé” #vettel #BelgianGP pic.twitter.com/rdbr01k5T6 – lorena h (@LoreHdz) 29 août 2021

“Personne ne veut que quelqu’un soit blessé”, a déclaré le pilote Aston Martin.

« Nous ne voulons pas nous blesser dans la voiture et nous ne voulons pas que des spectateurs soient blessés. C’est toujours la priorité numéro un.

“Ce n’est probablement pas une décision populaire mais probablement la bonne décision dans les conditions d’aujourd’hui.”

L’Allemand, cependant, estime que les demi-points étaient une blague.

« C’est un peu une blague, non ? C’est une blague », a déclaré Vettel aux journalistes après la course.

« Si vous voulez obtenir une récompense pour vous qualifier, vous devriez obtenir des points pour vous qualifier. Qu’avons-nous fait aujourd’hui [to earn the points]? Je ne sais pas.”

