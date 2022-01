Quand une nation malade s’effondre

— de TomDispatch

Permettez-moi de commencer 2022 en revenant – très, très loin – pendant un moment.

Il est facile d’oublier combien de temps ce monde a été un endroit dangereux pour les êtres humains. J’y ai pensé récemment lorsque je suis tombé sur un petit mémoire que ma tante Hilda a griffonné, il y a des décennies, dans un petit carnet. Dans ce document, elle a commenté en passant: « J’ai été diplômée pendant cette horrible épidémie de grippe de 1919 et je l’ai eu. » Assez gravement, il s’est avéré, pour gâcher son entrée au lycée. Elle en dit peu plus.

Pourtant, j’ai été choqué. De toutes les années où mon père et sa sœur étaient vivants et, de temps en temps, parlaient du passé, ils n’avaient jamais (ni ma mère d’ailleurs) évoqué la désastreuse pandémie de « grippe espagnole » de 1918-1920. Je n’avais pas la moindre idée que quelqu’un dans ma famille en ait été affecté. En fait, jusqu’à ce que je lis le livre de John Barry en 2005, The Great Influenza, je ne savais même pas qu’une pandémie avait dévasté l’Amérique (et le reste du monde) au début du siècle dernier, d’une manière remarquablement similaire, mais pire encore. que, Covid-19 (au moins jusqu’à présent) avant d’être essentiellement jeté hors de l’histoire et des livres de mémoire de la plupart des familles.

Cela devrait étourdir n’importe qui. Après tout, à cette époque, on estime qu’un cinquième de la population mondiale, peut-être 50 millions de personnes, seraient morts des vagues de cette terrible maladie, souvent de manière horrible, et, même dans ce pays, étaient parfois enterrés dans des fosses communes. . Pendant ce temps, certaines des controverses que nous avons connues récemment, par exemple, le masquage se sont poursuivies de manière tout aussi amère à l’époque, avant que cette catastrophe mondiale ne soit balayée et oubliée. Presque personne que je connais dont les parents ont vécu ce cauchemar n’en avait entendu parler en grandissant.

esquiver et couvrir

Le bref commentaire de ma tante m’a cependant rappelé que nous avons longtemps habité un monde périlleux et que, à certains égards, il n’a fait que grandir au fil des décennies. Cela m’a également laissé penser à la façon dont, comme avec cette grippe mortelle de l’ère de la Première Guerre mondiale, nous oublions souvent (ou du moins mettons de côté) de telles horreurs.

Après tout, dans mon enfance et ma jeunesse, à la suite de la destruction nucléaire d’Hiroshima et de Nagasaki, ce pays a commencé à construire un arsenal nucléaire stupéfiant et serait bientôt suivi sur cette voie par l’Union soviétique. Nous parlons d’armes qui auraient pu détruire cette planète à plusieurs reprises et, au cours de ces années tendues de guerre froide, on avait parfois l’impression qu’un tel destin pourrait en effet être le nôtre. Je me souviens encore d’avoir entendu le président John F. Kennedy à la radio au début de la crise des missiles de Cuba en 1962 – j’étais en première année à l’université – et de penser que tous ceux que je connaissais sur la côte est, moi y compris, seraient bientôt grillés (et nous l’étaient presque !).

Pour mettre ce destin potentiel en perspective, gardez à l’esprit que, seulement deux ans plus tôt, l’armée américaine avait développé un plan opérationnel intégré unique pour la guerre nucléaire contre l’Union soviétique et la Chine. Dans celui-ci, une première frappe de 3 200 armes nucléaires serait « livrée » à 1 060 cibles dans le monde communiste, dont au moins 130 villes. Si tout se passait « bien », ceux-ci auraient cessé d’exister. Les estimations officielles des pertes s’élevaient à 285 millions de morts et 40 millions de blessés—et, étant donné ce que l’on ne savait pas à l’époque sur les effets des radiations, sans parler de l' »hiver nucléaire » qu’une telle attaque aurait créé sur cette planète, qui a été sans aucun doute une sous-estimation grotesque.

Quand vous y pensez maintenant (si jamais vous le faites), ce plan et – pour voler la célèbre phrase de Jonathan Schell – le sort de la terre qui l’accompagnait devraient encore vous étourdir. Après tout, jusqu’au 6 août 1945, Armageddon avait été laissé aux dieux. Dans ma jeunesse, cependant, la possibilité d’une calamité d’origine humaine mettant fin au monde était difficile à oublier, et pas seulement à cause de la crise des missiles de Cuba. À l’école, nous avons participé à des exercices nucléaires (« esquiver et couvrir » sous nos pupitres), tout comme nous avons fait des exercices d’incendie, tout comme aujourd’hui la plupart des écoles organisent des exercices de tir actif, craignant la possibilité d’un massacre sur les lieux. De même, en vous promenant, vous passiez de temps en temps le symbole d’un abri nucléaire, tandis que les médias rapportaient régulièrement que des personnes se disputaient pour savoir si, en cas d’alerte nucléaire, ils devaient laisser leurs voisins entrer dans leurs abris privés dans leur arrière-cour ou armer eux-mêmes pour les tenir à l’écart.

Même avant la fin de la guerre froide, cependant, l’idée que nous pourrions tous être expulsés de cette planète s’est estompée dans le lointain, tandis que les armes elles-mêmes se sont répandues dans le monde entier. Demandez-vous simplement : en ces jours de pandémie, à quelle fréquence pensez-vous au fait que nous ne sommes toujours qu’à un doigt ou deux de l’anéantissement nucléaire ? Et c’est particulièrement vrai maintenant que nous savons que même une guerre nucléaire régionale entre, disons, l’Inde et le Pakistan pourrait créer un scénario d’hiver nucléaire dans lequel des milliards d’entre nous pourraient mourir de faim.

Et pourtant, alors même que ce pays prévoit d’investir près de 2 000 milliards de dollars dans ce qu’on appelle la « modernisation » de son arsenal nucléaire, à l’exception des nouvelles concernant une future bombe iranienne potentielle (mais jamais les véritables armes nucléaires d’Israël), de telles armes sont rarement dans l’esprit de quiconque. Au moins pour l’instant, la fin du monde, à la manière nucléaire, est essentiellement une histoire oubliée.

Cette bonne vieille envie d’édifier une nation

En ce moment, bien sûr, la terreur épuisante dans tous nos esprits est la version mise à jour de cette pandémie de 1918. Et une autre terreur est venue avec elle : le cauchemar de la version anti-vaxxing, anti-masquage, anti-distanciation sociale, anti-tout ce qui vous passe par la tête du Parti républicain, si extrême que ses partisans sans masque seront même huer l’ancien président Donald Trump pour avoir suggéré qu’ils se fassent vacciner.

La question est : que représentent réellement la plupart des dirigeants du Parti républicain ? Quelle terreur incarnent-ils ? Dans un sens, la réponse est tout sauf compliquée. D’une manière bien trop littérale, ce sont des meurtriers. Compte tenu de l’urgence des gouverneurs républicains et d’autres législateurs, nationaux et locaux, d’annuler les mandats de vaccination, d’arrêter le masquage à l’école, etc. Mais mis tout cela de côté un instant, que représentent-ils d’autre ?

Permettez-moi d’essayer de répondre à cette question de manière indirecte en commençant non pas par la terreur qu’ils représentent maintenant, mais par la « guerre mondiale contre le terrorisme » des États-Unis. Il a bien sûr été lancé par le président George W. Bush et ses hauts fonctionnaires à la suite des attentats du 11 septembre. Comme leurs partisans néoconservateurs, ils étaient convaincus qu’avec l’Union soviétique reléguée dans les livres d’histoire, le monde était légitimement à eux pour façonner comme ils le souhaitaient. Les États-Unis étaient alors souvent appelés la « seule superpuissance » sur la planète Terre et ils pensaient qu’il était grand temps qu’ils agissent en conséquence. Comme le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld l’a suggéré à ses collaborateurs dans les ruines du Pentagone le 11 septembre : « Allez-y massivement, balayez tout, les choses liées et non.

Bien entendu, il ne faisait pas seulement référence à al-Qaïda, dont les pirates de l’air venaient de s’emparer du World Trade Center et d’une partie du Pentagone, mais au dirigeant autocratique de l’Irak, Saddam Hussein, qui n’avait rien à voir avec cette terreur grouper. En d’autres termes, pour ceux qui étaient alors au pouvoir à Washington, cet assaut meurtrier offrait l’occasion idéale de démontrer comment, dans un monde de nains, le géant militaire et économique du monde devrait agir.

C’était un moment, comme disait alors l’expression, pour « la construction de la nation » à la pointe d’une épée (ou d’un drone) et le président Bush (qui s’était autrefois opposé à de tels efforts) et ses hauts fonctionnaires se sont prononcés pour eux dans un grand chemin. Comme il l’a dit plus tard, l’invasion de l’Afghanistan était « la mission ultime d’édification de la nation », tout comme l’invasion de l’Irak un an et demi plus tard.

Bien sûr, nous savons maintenant que trop bien que le pays le plus puissant de la planète, par sa puissance armée et son armée particulièrement bien financée, se révélerait incapable de construire quoi que ce soit, pas moins un nouvel ensemble d’institutions nationales dans des pays lointains ce serait inféodé à ce pays. En termes de grande puissance, laissés seuls sur la planète Terre, les États-Unis se révéleraient être l’ultime (dé)constructeur de nations, un démantèlement de premier ordre à l’échelle mondiale. Comparé à l’Irak de Saddam, ce pays est aujourd’hui un gâchis chaotique ; tandis que l’Afghanistan, un endroit pauvre mais raisonnablement stable et décent (même le foyer de la « piste hippie ») avant que les Soviétiques et les Américains ne se battent là-bas dans les années 1980 et que les États-Unis l’envahissent en 2001 est maintenant une zone de catastrophe presque inimaginable.

Le Parti républicain défait l’Amérique

La chose la plus étrange de toutes, cependant, était peut-être la suivante : d’une manière ou d’une autre, cette puissante envie entièrement américaine du XXIe siècle de ne pas construire mais de défaire des nations semble être revenue de notre guerre mondiale contre (ou, si vous préférez, pour) la terreur. Du coup, tout sauf un Irak ou un Afghanistan, les Etats-Unis ont pourtant commencé à ressembler à une nation en voie de se défaire.

Je n’ai pas le moindre doute que vous compreniez ce que je veux dire. Pensez-y de cette façon : Dieu merci, le parti de Donald Trump ne s’est jamais appelé le Parti démocrate, puisqu’il est maintenant en train de « légalement » (loi en frappant la loi) faisant de son mieux pour démanteler le système démocratique américain tel que nous l’avons connu et, en ce qui le concerne, le processus ne fait évidemment que commencer.

Gardez à l’esprit que Donald Trump ne serait jamais arrivé à la Maison Blanche, et ce processus n’aurait pas été aussi avancé si, sous les présidents précédents, ce pays n’avait pas mis l’argent de ses contribuables au travail pour démanteler les systèmes politiques et sociaux de terres lointaines en une mode si frappante. Sans l’invasion de l’Afghanistan et de l’Irak, sans parler de la guerre en cours contre l’Etat islamique, al-Shabaab et d’autres groupes terroristes en prolifération, sans le détournement de notre argent dans un complexe militaro-industriel en constante expansion et la croissance radicale des inégalités dans ce pays, un ancien failli et escroc ne se serait jamais retrouvé au Bureau ovale. Il aurait été tout aussi inconcevable que, plus de cinq ans plus tard, « jusqu’à 60 % des électeurs républicains [would] continuer à croire à ses mensonges » d’une manière essentiellement religieuse.

En un sens, en novembre 2016, Donald Trump a été élu pour déconstruire un pays qui commençait déjà à craquer. En d’autres termes, il n’aurait pas dû être le choc qu’il était. Une version présidentielle de l’autocratie s’était développée ici avant qu’il ne s’approche de la Maison Blanche, ou comment ses prédécesseurs auraient-ils pu mener ces guerres à l’étranger sans la moindre contribution du Congrès ?

Et maintenant, bien sûr, cette nation est en effet en train d’être détruite par les républicains avec l’aide de cet ancien président et putsch raté. Ils ont déjà la mainmise sur trop d’États avec la possibilité de reprendre le Congrès en 2022 et la présidence en 2024.

Et n’oublions pas l’évidence. Au milieu d’une pandémie dévastatrice et de la destruction de la nation à une échelle déconcertante ici chez nous, il y a un autre type de destruction en cours qui ne pourrait pas être plus dangereux. Après tout, nous vivons sur une planète qui elle-même est en train de se déstructurer de manière frappante. Au cours de la saison de Noël qui vient de s’écouler, par exemple, les nouvelles sur les conditions météorologiques extrêmes dans le monde – d’un typhon dévastateur aux Philippines à des inondations stupéfiantes dans certaines parties du Brésil à la fonte possible du glacier Thwaites en Antarctique – ont été dramatiques, pour dire que le moins.

De même, dans ce pays au cours des dernières semaines de 2021, le mot « record » était associé à des événements météorologiques allant des tornades d’un type sans précédent aux vagues de chaleur hivernales en passant par les blizzards et les pluies torrentielles jusqu’à – en Alaska de tous les endroits – des températures vertigineuses. Et ainsi de suite, alors que nous sommes confrontés à une urgence climatique sans précédent avec ces républicains et ce démocrate «modéré» Joe Manchin trop prêt non seulement à construire une nation mais un monde, aidé et encouragé par les pires criminels de l’histoire. Et non, dans ce cas, je ne pense pas à Donald Trump et à son équipage, aussi mauvais soient-ils, mais aux PDG des entreprises de combustibles fossiles.

Alors, voici ce que je me demande : en supposant qu’Armageddon n’arrive pas vraiment, nous laissant tous dans la poussière (ou l’eau ou le feu), si un jour vous parlez à vos petits-enfants de ce monde qui est le nôtre et de ce que nous avons vécu, la pandémie sera-t-elle de 2020-?? et la crise climatique de 1900-21 ?? Être oublié? Dans plusieurs décennies, de tels cauchemars pourraient-ils être relégués aux notes griffonnées trouvées dans le récit de la vie d’un ancien parent ?

Alors que 2022 commence, je ne peux que l’espérer, ce qui, en soi, ne pourrait être un résumé plus triste de notre époque.

