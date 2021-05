Quand une piste “ miracle ” a commencé le nouveau patch violet de Queen

Lorsque reine est entré dans le classement des singles britanniques le 13 mai 1989 avec “Je veux tout,” ils étaient absents du compte à rebours depuis plus de deux ans et demi. Mais ces débuts ont tiré le pistolet de départ pour un patch violet qui a vu le quatuor britannique publier cinq singles à succès dans son propre pays en seulement sept mois.

Tous les cinq sont issus du 13e album studio du groupe, The Miracle, dévoilé trois semaines après son premier single explosif, typiquement Queen. «I Want It All» a été écrit par Brian May et inspiré par quelque chose que sa future deuxième épouse, l’actrice Anita Dobson, dirait. “Le titre actuel était une phrase préférée d’Anita, une fille très ambitieuse.” dit May. “” Je veux tout, et je le veux maintenant. ‘

«Nous n’avons jamais pu interpréter cette chanson en direct. Cela serait devenu un élément essentiel de l’émission Queen, j’en suis sûr, très participatif. Il a été conçu pour que le public puisse chanter, très hymne.

En effet, il est étrange de penser que lorsque “I Want It All” a fait ses débuts en live, la voix principale n’a pas été chantée par Freddie Mercury, mais Roger Daltrey. Mercury avait donné ce qui s’était avéré être ses dernières performances live avec Queen sur le Magic Tour de 1986, et après son triste décès du SIDA à la fin de 1991, L’OMS Le chanteur s’est mobilisé pour le chanter avec May, John Deacon et Roger Taylor au Mercury Memorial Concert en avril 1992.

Dans un classement britannique mettant en vedette la pop pure de Kylie Minogue, les Bangles, le rock de Midnight Oil et Transvision Vamp et l’âme de Natalie Cole et Chaka Khan, “ I Want It All ” a fait des débuts audacieux au n ° 3. Il a été rapidement suivi dans le Top 10 par «Breakthru», avant que «The Invisible Man» n’atteigne la 12e place et que l’album «Scandal» et «The Miracle» deviennent les 30 meilleurs tubes.

“I Want It All” est sur The Miracle, qui peut être acheté ici.

