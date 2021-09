Quand utilisez-vous Google Maps pour la navigation ?

in

C’est le week-end de la fête du Travail ici aux États-Unis, marquant la fin officieuse de l’été. Les élèves retournent à l’école, les piscines et les parcs aquatiques ferment pour la saison, et bien assez tôt, votre voisin recouvrira sa maison de décorations d’Halloween. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire un dernier voyage sur la route, bien sûr, et Google Maps est l’application parfaite pour vous emmener où vous voulez aller.

L’époque des cartes papier est révolue depuis longtemps, le service de navigation de Google étant capable de détecter des modèles de trafic précis, des itinéraires alternatifs et, à l’aide de rapports d’utilisateurs, même de vous alerter des radars à venir. Il reçoit toujours de nouvelles fonctionnalités qui permettent de tout savoir encore plus facilement sur une conduite avant de prendre la route. C’est un moyen pratique de se déplacer d’un endroit à l’autre, et vous n’avez pas besoin de vous limiter aux seuls déplacements routiers. Que vous vous précipitiez vers un rendez-vous chez le dentiste oublié ou que vous essayiez simplement de vous rendre au travail à l’heure, Google Maps peut vous aider.

Avec de nombreux conducteurs aux États-Unis en train de passer leurs dernières vacances ce week-end, je suis curieux de savoir à quelle fréquence nos lecteurs utilisent réellement Maps pour se déplacer. Êtes-vous du genre à vouloir un affichage de navigation à tout moment, ou le gardez-vous pour lorsque vous vous dirigez vers un nouvel endroit ? Peut-être êtes-vous quelque part au milieu, en vous tournant vers Google Maps pour des trajets plus longs, mais en le gardant désactivé pour votre randonnée hebdomadaire à l’épicerie.

Quoi qu’il en soit, il sera intéressant de découvrir à quel point nous comptons sur nos téléphones pour nous rendre là où nous devons être. Le sondage de cette semaine est à choix unique, alors choisissez l’option la plus proche de la façon dont vous utilisez l’application.

