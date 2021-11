« Quand vous avez Checo à vos trousses, vous savez que la voiture est rapide »

Lewis Hamilton a parlé du rythme « incroyable » de Red Bull au Mexique, affirmant que le fait que Sergio Perez le poursuivait soulignait la vitesse de la voiture.

Hamilton résistait au favori à domicile dans les dernières étapes du Grand Prix du Mexique, la Red Bull semblant avoir un rythme global plus rapide avec des pneus plus récents.

Perez a largement pris du retard sur Verstappen cette saison au sein de Red Bull, mais a décroché son troisième podium consécutif dimanche, pour le plus grand plaisir du public mexicain tapageur.

« J’ai commencé deuxième et terminé deuxième, donc je ne peux pas me plaindre », a déclaré Hamilton à Sky F1 après la course. « [I] a vraiment commencé et j’ai l’impression de l’avoir maximisé avec ce que j’avais.

« Mais bon sang, leur rythme, c’était tout simplement incroyable aujourd’hui, et je ne pouvais rien faire pour lutter contre cela – et quand vous avez Checo à vos trousses, alors vous savez que la voiture est rapide. »

Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas avaient bloqué la première ligne samedi, mais le Finlandais a été retourné par Daniel Ricciardo au virage 1, tandis que Hamilton s’est placé derrière Max Verstappen, qui a freiné tardivement, qui a pris la tête au début de la course.

En conséquence, le septuple champion du monde estime que le résultat de Mercedes en qualifications n’était pas tout à fait représentatif.

« Je pense qu’ils ont juste fait une erreur en qualifications, pour être honnête, parce que nous n’avons pas été plus rapides », a déclaré Hamilton. « Donc, je pense qu’ils ont juste tout gâché avec leurs pneus ou quelque chose du genre. »

Le pilote Mercedes a eu du mal à suivre le rythme du futur vainqueur Verstappen tout au long de la course sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, puisqu’il a finalement terminé 16 secondes derrière son rival du Championnat du monde.

Avec cela, l’écart entre le pilote Red Bull et Hamilton s’est étendu à 19 points avec quatre courses de la saison restantes, et le Britannique a admis que la voiture de son rival semble avoir l’avantage sur la sienne pour le moment.

Cela dit, il a ajouté qu’il continuera à se battre avec tout ce qu’il a pour le reste de la saison.

« Nous avons quatre courses à disputer et nous devons juste continuer à pousser », a-t-il déclaré.

« S’ils ont cette performance, je ne sais pas d’où vient cette performance aujourd’hui, mais ils étaient une demi-seconde plus rapides que nous par tour, ce que nous avons vu plus tôt dans le week-end.

« Tout ce que je peux faire, c’est continuer d’essayer de tout faire sortir de cette voiture. Ils ont clairement la voiture la plus puissante, donc je pense que tout ce que je peux faire est d’essayer de m’assurer que nous ne laissons rien au hasard et de maximiser ce que nous avons, et de tout donner.