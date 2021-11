Quand vous demandez un Uber et qu’un tank vient vous chercher | La vie

Pouvez-vous imaginer vous présenter au travail ou à l’université, chevauchant un char ? Au Royaume-Uni, c’est possible…

Merlin Batchelor est un citoyen britannique qui s’est un jour découvert une curiosité pour la ville où il vit, Norwich : il est permis de circuler dans la ville dans des véhicules à chenilles.

D’autres y seraient restés, dans l’anecdote. Mais Merlin a décidé de profiter de cette curiosité : acheté un char en ligne et mis en place un service de type Uber appelé Tank Taxi.

Tout le monde peut l’utiliser pour se promener dans la ville, mais il s’est spécialisé dans les mariages, les enterrements de vie de garçon et les anniversaires, comme vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Tout d’abord, il faut dire que ce taxi-citerne, ce n’est pas un char. Au Royaume-Uni, comme dans tous les pays, il est interdit à un civil de posséder un véhicule militaire.

Il s’agit en fait un véhicule blindé de transport de troupes ou APC. Mais comme il s’agit essentiellement d’un char sans armement, il a décidé d’appeler son entreprise Taxi-citerne, car il a plus de crochet.

Il assure qu’il l’a acheté en ligne, bien qu’il n’ait pas révélé où. Cela devait être essentiellement de la camelote, parce que quelque 30 000 euros ont été dépensés pour le conditionner et le faire fonctionner.

Au début, il n’avait pas l’intention de faire des affaires, mais lorsqu’il a commencé à circuler dans Norwich avec le char, lorsqu’il s’est arrêté aux feux de circulation, les gens lui ont demandé de les laisser rouler.

Il s’est rendu compte qu’il pouvait amortir les 30 000 euros investis dans la restauration, alors obtenu une licence de taxi pour 9 personnes, qui sont les personnes qui s’intègrent à l’intérieur de l’APC, et ont commencé à charger un tarif d’environ 800 euros la première heure (tous lieux confondus), et 250 euros chaque heure supplémentaire.

Il a déjà été embauché pour divers baptêmes, mariages et enterrements de vie de garçon, ainsi que pour des visites guidées de la ville.

Avec 30 ou 40 voyages, la réparation du réservoir est déjà payée. Ce qui paraissait fou peut même servir à gagner de l’argent…