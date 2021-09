Quand vous obtenez un joueur OTW et comment obtenir 4 600 points

in

L’édition FIFA 22 Ultimate est maintenant disponible et ceux qui l’ont achetée obtiendront un joueur OTW plus tard cette semaine, mais peuvent désormais obtenir 4 600 points.

Les fans peuvent profiter d’un essai via EA Play depuis le 23 septembre, et vous pouvez toujours jouer à l’essai de 10 heures si vous ne l’avez pas déjà fait. Étant donné que les critiques du jeu semblent médiocres, cela vous aidera à déterminer si le jeu vaut la peine d’être acheté dès maintenant ou le 1er octobre.

Cependant, si vous avez déjà mordu la balle et acheté l’édition Ultimate super chère, vous pouvez réclamer des bonus exclusifs.

FIFA 22 : Toutes les cartes de joueur Ones to Watch confirmées jusqu’à présent et calendrier de publication FIFA 22 | Bande-annonce officielle des notes des joueurs

BridTV

5027

FIFA 22 | Bande-annonce officielle des notes des joueurs

https://i.ytimg.com/vi/9eyj1HTFPCU/hqdefault.jpg

867375

867375

centre

13872

Quand est-ce que je reçois mon lecteur FIFA 22 OTW ?

La date de sortie pour laquelle vous obtiendrez votre bonus de précommande de joueur FIFA 22 OTW pour l’édition Ultimate est le 1er octobre.

C’est à ce moment-là qu’EA commencera à publier des packs tout au long du mois d’octobre. Les fans pourront empocher 28 cartes uniques au total, et ils mettront chacun en vedette un footballeur qui a changé de club pendant la fenêtre de transfert d’été 21/22.

Malheureusement, parmi la sélection confirmée, vous ne pourrez pas sélectionner votre carte de joueur Ones to Watch. Il vous sera attribué au hasard, ce qui signifie que vous pourrez obtenir n’importe qui, de Cristiano Ronaldo à Jack Grealish en passant par Ibrahima Konate.

Récompenses de l’édition ultime

Vous trouverez ci-dessous tous les bonus et récompenses de l’édition Ultimate :

FIFA 22 PS4 et PS5 (Xbox One/Series X) Élément FUT à surveiller Accès anticipé de 4 jours 4600 Points FIFA TOTW 1 joueur Kylian Mbappé Élément en prêt Ambassadeur FUT Choix du joueur en prêt Mode carrière Talent local

Juste pour que vous le sachiez, le joueur Ones to Watch que vous recevrez sera également non échangeable. C’est potentiellement ennuyeux pour les joueurs qui ont quelqu’un qui a une mauvaise saison ou un footballeur dont ils ne voulaient pas en premier lieu.

Comment échanger 4 600 points FIFA 22

Vous obtiendrez vos 4 600 points FIFA 22 FUT le 27 septembre ou à l’achat de l’édition Ultimate.

Ces points n’étaient pas disponibles dans l’essai d’accès anticipé, mais ils devraient être disponibles dès maintenant. Cela vous permettra d’acheter un tas de packs Ultimate Team et j’espère que vous aurez plus de chance que 99% de la population.

Dans d’autres nouvelles, FIFA 22: Quand obtenez-vous un joueur OTW et comment obtenir 4 600 points