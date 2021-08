Quand Walker de Jared Padalecki reviendra pour la saison 2 sur la CW

En ce qui concerne le moment où le public pourra voir la nouvelle saison, il y a d’autres nouvelles passionnantes. Les fans en quête de nouvelles aventures avec Cordell Walker et le gang n’auront pas à attendre trop longtemps, car la saison 2 devrait débuter le jeudi 28 octobre à 20h00 HE. C’est dans un peu plus de deux mois et demi, ce qui est encore un peu d’attente, mais pas aussi longtemps que d’autres fans ont dû attendre des spectacles. D’autres émissions ont vu leurs saisons repoussées beaucoup plus longtemps en raison de COVID et d’autres retards, ce sont donc de petites pommes de terre en comparaison.