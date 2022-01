Quand Wordle finira-t-il ? Voici combien de temps vous pouvez jouer au jeu viral

Wordle est le jeu de mots le plus populaire actuellement. Il est devenu viral au cours des derniers mois de 2021, avec des centaines de milliers d’utilisateurs quotidiens qui y ont afflué. Vous n’avez pas besoin d’obtenir une PS5 ou une carte graphique coûteuse pour ce jeu particulier. Ce n’est même pas une application mobile, vous n’avez donc pas besoin d’un nouveau smartphone pour cela. Wordle fonctionne sur n’importe quel appareil doté d’un navigateur Web, ce qui signifie que vous pouvez en profiter sur n’importe quel smartphone, tablette, ordinateur ou téléviseur intelligent. La prémisse de Wordle est très simple, tout comme les règles (voir ci-dessus). Vous obtenez six essais pour deviner un mot de 5 lettres et vous éliminez des lettres à chaque mauvaise devinette. Une fois que vous avez trouvé le mot du jour, vous devez attendre 24 heures pour un nouveau mot. Donc, si vous vous êtes déjà demandé quand Wordle se terminerait, nous avons déjà une réponse pour vous.

Les jeux sont amusants car vous pouvez échapper à votre réalité aussi longtemps que vous le souhaitez tout en vous plongeant dans ce défi particulier. Et la plupart des jeux peuvent être joués à l’infini, en particulier ceux qui deviennent viraux sur les appareils mobiles.

Mais le génie de Wordle est que vous ne pouvez y jouer qu’une fois par jour. Vous ne pouvez pas obtenir le mot suivant lorsque vous avez terminé avec le Wordle d’aujourd’hui. Vous ne pouvez pas voir la suite ou avancer dans les niveaux. Et vous ne pouvez pas payer pour jouer plus. Vous n’avez plus qu’à attendre le puzzle de demain.

Quand Wordle finira-t-il ?

Cela signifie que vous avez amplement le temps de vous vanter de votre score auprès de vos amis et de votre famille, ce qui est une autre caractéristique de Wordle qui le rend si excitant. La bataille Wordle se termine chaque jour avec un ou plusieurs gagnants dans votre cercle d’amis. Dès que la journée est terminée, vous avez la chance de vous disputer une revanche. Ce sera un mot de cinq lettres différent chaque jour, ce qui signifie que vous aurez de nombreuses occasions de battre vos amis et vos proches chez Wordle.

Combien de temps cela va-t-il durer exactement ? Eh bien, nous pourrions avoir une réponse.

Si vous êtes curieux de savoir combien de mots de 5 lettres existent en anglais, vous trouverez facilement des réponses en ligne. Comme cette réponse Quora de 2018 qui nous donne un chiffre entre 7 723 et 12 166, selon les dictionnaires. Tom Crosley, l’utilisateur de Quora qui a étudié la question, a consulté plusieurs dictionnaires. Il a conclu qu’il y a 15 108 mots uniques de 5 lettres dans la langue anglaise.

Qu’est-ce que cela signifierait pour l’expérience Wordle et la fin du jeu ? En divisant le chiffre ci-dessus par 365 jours, nous nous retrouvons avec 41,39 ans. Oui, nous aurions besoin de soustraire un jour pour chaque année bissextile dans cette période de quatre décennies. Qu’il suffise de dire que Wordle ne se terminera pas de si tôt si l’on considère cette estimation.

Mais que se passe-t-il si les pluriels sont autorisés ? Il y a une estimation qui nous donne 3 996 mots de 4 lettres. Les pluriels transformeraient la plupart d’entre eux en mots de 5 lettres autorisés pour le jeu Wordle. Cela nous donne 10,95 années supplémentaires d’action Wordle.

Ajoutez les deux chiffres ensemble, et la fin de Wordle n’arriverait pas de sitôt. Nous envisageons plus de 52 ans d’action. Et bien sûr, tout cela suppose que Wordle ne réutilise pas les mots. Si c’est le cas, alors Wordle peut être sans fin.

Les alternatives Wordle

Cependant, il y a une mise en garde. Selon le New York Times, Josh Wardle et son partenaire Palak Shah ont en fait parcouru une liste initiale d’environ 12 000 mots pour Wordle. Shah a réduit la liste à environ 2 500, à l’exclusion des plus obscurs qu’il serait impossible de deviner.

Quand Wordle se terminera-t-il dans ce cas? Nous obtenons une nouvelle réponse dans seulement 6,85 ans.

Ce n’est pas aussi bon (ou sombre ?) que 52 ans. Mais c’est assez de temps pour maîtriser des mots de 5 lettres pour gagner et perdre à Wordle contre des amis aussi souvent que vous le souhaitez.

Si l’action Wordle une fois par jour ne vous suffit pas, ou si vous souhaitez simplement perfectionner vos compétences de devinette, plusieurs imitations Wordle sont déjà disponibles. Vous pouvez y jouer plusieurs fois par jour, avec les mêmes règles que le vrai jeu Wordle. Word Master est probablement l’alternative la plus populaire en ce moment. C’est Wordle, mais sans fin.

Mais si vous suivez la route Word Master, le jeu se terminera beaucoup plus rapidement. Vous pourriez facilement utiliser des dizaines de mots chaque jour et parcourir toute la liste beaucoup plus rapidement que 7 ans. Encore une fois, cela suppose que les mots ne sont jamais répétés.