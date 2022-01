Quandre Diggs se casse la jambe sur le gazon terroriste des Seahawks, Tyler Lockett reste avec son ami

Quandre Diggs gisait sur le gazon, cassé. Le personnel médical a immédiatement appelé un chariot motorisé.

Sidney Jones a frappé l’air à proximité et a piétiné le terrain avec colère.

DJ Reed a jeté son casque et s’est éloigné.

Les coéquipiers de Diggs qui n’étaient pas sur le terrain dimanche lorsque la sécurité du Pro Bowl est devenue le dernier joueur des Seahawks grièvement blessé sur ce terrain d’horreur de Seattle en Arizona sont sortis de la ligne de touche et à travers le terrain pour lui.

Toute l’équipe des Seahawks s’est levée et a regardé les ambulanciers paramédicaux mettre un plâtre gonflable sur la jambe droite de Diggs qui était cassée à deux endroits. La sécurité gratuite avait tenté de changer de direction pour atteindre un porteur de ballon des Cardinals au quatrième quart de la victoire surprise de Seattle 38-30 lors de la finale de la saison. Ses pieds ont cédé dans le gazon et un joueur de ligne des Cardinals a semblé s’écraser sur la moitié inférieure de la jambe de Diggs alors que ses crampons étaient ancrés au sol.

« J’étais abasourdi », a déclaré le secondeur Jordyn Brooks.

L’entraîneur Pete Carroll a déclaré qu’après le match, Diggs avait un péroné cassé et une cheville disloquée. Il avait besoin d’une intervention chirurgicale et restait ce dimanche soir à Phoenix dans un hôpital pendant que les Seahawks rentraient chez eux et entraient dans leur intersaison sans lui.

Tous, c’est-à-dire, sauf Tyler Lockett.

« C’est mon meilleur ami », a-t-il déclaré à propos de Diggs.

Le receveur large des Seahawks a demandé à Carroll la permission de rester avec Diggs à l’hôpital. L’entraîneur l’a accordé.

« Je veux dire, c’est mon frère. Mais je ne pense pas que je fasse quelque chose qu’il n’aurait pas fait pour moi », a déclaré Lockett à propos de son partenaire d’entraînement et ancien rival universitaire au sein de la Big 12 Conference, lorsque Lockett jouait pour le Kansas State et Diggs pour le Texas.

Le quart-arrière et le capitaine Russell Wilson ont résumé l’état d’esprit de l’équipe à propos de la blessure de Diggs lorsqu’il a déclaré: « Celui-là a fait mal ce soir. »

Ce qui a rendu la blessure encore plus douloureuse pour Diggs : il était dans le dernier quart du dernier match de son contrat. Il en voulait un nouveau des Seahawks depuis avant l’été dernier. C’est à ce moment-là qu’il s’est arrêté du camp d’entraînement : s’est présenté mais a refusé de s’entraîner.

L’ailier défensif vétéran Carlos Dunlap connaît les affaires froides de la NFL. Il secoua la tête en voyant Diggs se casser la jambe juste au moment où il était sur le point d’entrer en agence libre.

« Je n’ai pas de mots », a déclaré Dunlap.

Carroll l’a appelé « un briseur de cœur ».

« Tout le monde aime tellement ce gars à cause de qui il est », a déclaré l’entraîneur de Seattle. «C’est un leader, un personnage, une ténacité tellement intégré, tout ce qu’il représente. Les gars adorent ce gars.

Quandre Diggs, un gardien de sécurité blessé des Seahawks de Seattle, grimace alors qu’il est assisté par le personnel médical et d’entraînement des Seahawks pendant la seconde moitié d’un match de football de la NFL contre les Cardinals de l’Arizona le dimanche 9 janvier 2022, à Glendale, Arizona (AP Photo/ Darryl Webb)

Carroll a semblé presque étonné que les Seahawks aient conservé leur avance et ont terminé la victoire bouleversée des Cardinals après avoir vu Diggs se faire chasser à l’arrière du chariot tout en portant un plâtre à air.

« Cela a écrasé tout le monde et cela a été ignoré dans la façon dont ils ont terminé », a déclaré Carroll. « Ils ont fini pour lui.

« Mon cœur est brisé parce qu’il est blessé comme ça. »

Brooks, le secondeur de deuxième année, a déclaré que Diggs est le coéquipier qui le tient le plus responsable de la défense de Seattle.

Comment Diggs fait-il cela ?

« Crier », a déclaré Brooks.

Après la blessure de son mentor, Brooks a rassemblé la défense des Seahawks dans un groupe et leur a dit de gagner le match pour Diggs.

Ensuite, Brooks a terminé un match époustouflant de 20 tacles pour établir le nouveau record de franchise pour les tacles en une saison, 183. Cela a dépassé les 170 du All-Pro Bobby Wagner qu’il avait cette saison, jusqu’à ce qu’une entorse au genou la semaine dernière contre Detroit ait mis fin à sa saison.

Diggs a été blessé sur le même terrain où Earl Thomas s’est cassé la jambe et a été expulsé lors de la saison 2018 de Seattle. Thomas a lancé un majeur alors qu’il était éloigné des Seahawks pour toujours. L’ancien sécurité All-Pro était à la fin de son contrat après avoir voulu que les Seahawks lui donnent un nouveau contrat qu’il n’a jamais obtenu.

La saison recrue des Seahawks Will Dissly en 2018 s’est terminée après qu’il a subi une blessure à la rotule à Glendale alors qu’il jouait contre les Cardinals.

La sécurité du champion du Super Bowl de Seattle, Kam Chancellor, a subi une blessure au cou mettant fin à sa carrière lors d’un match Seahawks-Cardinals dans ce même stade où Diggs s’est blessé dimanche, en novembre 2017.

Le même match en 2017, Richard Sherman s’est déchiré le tendon d’Achille en Arizona. Il n’a plus jamais joué pour les Seahawks et a ainsi mis fin au secondaire « Legion of Boom » qui a remporté le seul championnat du Super Bowl de Seattle.

Cette ère des Seahawks aurait remporté un deuxième Super Bowl d’affilée sans l’interception de Wilson depuis la ligne des 1 yards dans les dernières secondes du match pour le titre contre la Nouvelle-Angleterre à la fin de la saison 2014.

Oui, ce match était aussi dans ce stade dans le désert. L’interception de Wilson par Malcolm Butler des Patriots dans le Super Bowl 49 s’est produite à environ 20 mètres au sud au même bout du terrain où Diggs s’est blessé dimanche.

Lockett a vu de ses propres yeux toutes ces blessures. Lockett s’est cassé la jambe la veille de Noël 2016, lors d’un match des Seahawks contre les Cardinals. Ce match était à Seattle.

Maintenant, Diggs fait face à la même route de récupération que Lockett a fait il y a des années.

« Il va revenir. Il s’en remettra », a déclaré Carroll. « Il y a quelques mois ici, mais il reviendra pour la saison prochaine. C’est le côté positif… »

Le fait est que Diggs n’est pas signé pour la saison prochaine. Cette blessure lui a probablement coûté de l’argent, et certainement une tranquillité d’esprit.

Wilson le sait.

« Je dois lui parler. J’étais là. Juste pour voir la douleur et la douleur est lourde », a déclaré Wilson, « parce que je sais qu’il a joué à un si haut niveau toute l’année. Il a été le MVP de notre saison juste sur la façon dont il a joué. Je pense que personne n’a mieux joué dans la ligue à ce poste.

«Je sais que c’est un gars qui mérite d’être payé correctement. C’est un gars qui mérite toutes les distinctions.

C’est parfois un monde froid de la NFL.

« Très malheureux. Vraiment, vraiment triste », a déclaré Lockett. «Quand vous regardez juste la position, être capable d’aller en agence libre, juste tout ça, être capable de jouer toute la saison, toute la saison, jusqu’à ce point, ça craint, pour être honnête.

«C’est juste quelque chose qui arrive dans le football. Ils disent que c’est une blessure à 100% (taux). Vous ne savez jamais quand quelque chose va vous arriver.

« Vous priez simplement pour que rien de tel ne vous arrive. Tout ce que nous pouvons vraiment faire, c’est être là pour lui, l’aimer, le soutenir pendant son cheminement pour pouvoir récupérer et revenir.

« C’est quelque chose que je vais certainement faire. »