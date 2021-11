Quant Hedge Fund Two Sigma recrute un responsable des opérations crypto

Two Sigma, le fonds spéculatif axé sur la technologie basé à New York, cherche à embaucher une personne chargée des opérations de cryptographie pour aider à développer l’activité émergente de trading de crypto-monnaie de l’entreprise, selon une récente offre d’emploi.

La position ouverte pour rejoindre l’activité de trading crypto de Two Sigma Securities est basée à Londres.

« Nous recherchons une personne expérimentée et très organisée avec une grande attention aux détails et une passion pour les crypto-monnaies/actifs numériques pour aider à gérer les opérations quotidiennes d’une initiative de croissance passionnante pour Two Sigma Securities », selon l’offre d’emploi.

« Vous serez un membre essentiel pour aider à développer et à faire évoluer l’activité de crypto trading de Two Sigma Securities en effectuant des fonctions vitales de middle office et de support post-négociation et en aidant à créer une plate-forme de premier ordre pour gérer le risque opérationnel », la liste mentionné.

Two Sigma, qui utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour négocier des actions, soutient des projets de cryptographie via sa branche VC, Two Sigma Ventures. Le mois dernier, Two Sigma Securities a rejoint le Pyth Network, un système d’oracle de données pour la finance décentralisée lié à la blockchain Solana.

Le bon candidat sera responsable de la gestion de « tous les aspects de la capture, des rapports, du règlement et des rapprochements des transactions de crypto-monnaie », ainsi que du « rapprochement quotidien et de fin de mois des transactions, des positions, de la trésorerie et du compte de résultat ».

Two Sigma n’a pas renvoyé les demandes de commentaires au moment de la presse.