Quantic Dream aurait développé un jeu Star Wars

Les rumeurs suggèrent qu’un autre jeu Star Wars est en préparation, celui-ci développé par Quantic Dream, qui a déjà travaillé sur Heavy Rain et Detroit : Become Human. Les rumeurs ont commencé lorsque le YouTuber français Gautoz a publié une vidéo dans laquelle il affirmait que Quantic Dream travaillait peut-être sur un jeu Star Wars, qui a été repris par VGC.

Peu de temps après, Tom Henderson de DualShockers a publié un article indiquant qu’une source indépendante avait fourni la preuve que le jeu était réel et avait été en développement au cours des 18 derniers mois, ce que Kotaku a pu corroborer à partir de ses propres sources. Le jeu Star Wars en question est censé être différent des autres jeux événementiels rapides de Quantic Dream, comme Detroit: Become Human. Au lieu de cela, le jeu aura un gameplay d’action plus traditionnel, éventuellement dans un environnement de monde ouvert et avec des éléments multijoueurs.

Quantic Dream, dirigé par le directeur du studio David Cage, a annoncé en 2019 qu’il mettrait fin à son accord avec PlayStation et travaillerait sur des titres multiplateformes à l’avenir. De même, plus tôt cette année, Lucasfilm Games a annoncé qu’Electronic Arts ne serait plus le développeur exclusif des jeux Star Wars et a annoncé qu’Ubisoft avait un titre Star Wars en monde ouvert en préparation. Il a également été récemment annoncé qu’Aspyr travaillait sur un remake complet de Star Wars : Knights of the Old Republic.

Compte tenu du nombre de jeux Star Wars qui ont été annoncés jusqu’à présent, il ne serait pas surprenant qu’il y en ait d’autres en cours. Quantic Dream n’a pas commenté publiquement les rumeurs et il est important de se rappeler de prendre ces choses avec précaution jusqu’à ce qu’une annonce officielle soit faite ou non.