Quantic Dream crée un jeu Star Wars

Des rapports ont commencé à circuler la semaine dernière selon lesquels le développeur de Detroit: Become Human, Quantic Dream, travaillait sur un nouveau projet improbable : un jeu Star Wars. Bien que Kotaku ne puisse actuellement pas confirmer si cela est exact à 100%, nous avons entendu quelque chose de similaire d’une source indépendante connaissant les plans du studio.

La rumeur a commencé lorsque YouTuber Gautoz, via VGC, a affirmé le 16 septembre que le studio français avait conclu un accord avec Disney pour un jeu Star Wars suite à la fin de son accord d’exclusivité d’édition de trois jeux avec Sony. Hier, DualShockers a publié un rapport distinct, basé sur une source distincte, qui soutenait l’affirmation de Gautoz. Le rapport indiquait que le projet était en développement depuis environ 18 mois. L’auteur de ce rapport, Tom Henderson, a également partagé une capture d’écran sur les réseaux sociaux du compte Twitter de Quantic Dream, aimant un article sur le rapport.

Kotaku a entendu la même chose d’une troisième source distincte connaissant les plans de développement du studio. Selon cet individu, Quantic Dream travaille effectivement sur un jeu Star Wars depuis environ un an et demi, mais ce ne sera pas le type conventionnel de jeu basé sur des événements rapides que nous attendons du Atelier français. Au lieu de cela, ont-ils dit, le jeu aura un gameplay d’action plus traditionnel, et peut-être même des éléments de monde ouvert et multijoueur.

Quantic Dream n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les vannes se sont récemment rouvertes pour de nouveaux jeux Star Wars. En plus de Star Wars: Battlefront II d’EA, Star Wars Jedi: The Fallen Order et Star Wars: Squadrons, qui ont tous été créés dans le cadre de son accord d’exclusivité de 10 ans avec Disney, nous avons appris plus tôt cette année qu’Ubisoft travaille maintenant sur son propre projet Star Wars en monde ouvert. Star Wars: Knights of the Old Republic obtient également un nouveau jeu sous la forme d’un remake. Bien que l’accord d’EA reste en vigueur jusqu’en 2023, cela n’a apparemment pas empêché Lucasfilm Games d’élaborer des plans pour de futurs projets. Le prochain jeu de Quantic Dream pourrait être l’un d’entre eux.

Quel que soit le prochain jeu de Quantic Dream, son nouveau studio montréalais jouera apparemment un grand rôle. Ouvert plus tôt cette année, Quantic Dream Montréal fait partie du grand boom récent des studios de jeux vidéo de la ville canadienne et a acquis des talents d’entreprises voisines connues pour les jeux d’action à gros budget, notamment le fabricant d’Assassin’s Creed Ubisoft, l’ancien fabricant de Deus Eidos Montréal, et créateur des prochains Gotham Knights, WB Games Montréal.

L’objectif est en partie de fournir à Quantic Dream plus d’expertise en développement dans des domaines en dehors de la narration à embranchements et des récits cinématographiques présentés dans des jeux comme Heavy Rain, selon deux anciens développeurs de QD qui ont souhaité rester anonymes car ils n’étaient pas autorisés à parler. d’appuyer sur le sujet.

Ils ont également dit à Kotaku que la montée a été difficile et que le moteur de jeu et les outils de développement propriétaires de Quantic Dream sont dépassés et ne sont pas bien adaptés à la création de jeux plus axés sur l’action et l’exploration. Selon l’un des anciens développeurs, les tentatives de rompre avec le style maison passé du studio ont conduit à des tensions internes, alors que les équipes débattent de la priorité du gameplay par rapport à l’écriture du jeu.

Tout cela survient alors que Quantic Dream continue de mener des batailles juridiques contre certaines des personnes impliquées dans une série d’articles de presse français de 2018 accusant le studio d’avoir des conditions de travail toxiques. Le rapport a également détaillé des blagues sexistes et racistes, et beaucoup de crunch (périodes prolongées d’heures supplémentaires). Quantic Dream a démenti les informations à l’époque, puis a poursuivi les publications en justice, aux côtés d’anciens employés dans une série de batailles judiciaires. Ces affaires ne sont pas encore toutes terminées. L’affaire en diffamation du studio contre Médiapart et Le Monde a été en grande partie classée la semaine dernière, selon le syndicat français du jeu vidéo STJV. Plusieurs autres recours sont toujours en cours.