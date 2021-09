Quantic Dream de Heavy Rain travaille sur un projet Star Wars – rumeur

rêve quantique, le développeur derrière Heavy Rain et Detroit: Become Human, travaillerait avec Disney sur un nouveau jeu Star Wars. La nouvelle a été partagée pour la première fois par le YouTuber français Gautoz, qui a déclaré que Quantic Dream avait signé avec Disney après la fin de son contrat avec Sony.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Le leaker Tom Henderson a entendu des détails similaires de leurs sources, affirmant que le jeu était en préparation depuis 18 mois, bien qu’ils “ne sachent pas à quel point il est réellement en production.

Ce partenariat n’a pas encore été officiellement annoncé par l’une ou l’autre des parties, mais la nouvelle n’est pas surprenante. Depuis le renouveau de la marque Lucasfilm Games, Disney a été ouvert à offrir les licences Star Wars et Indiana Jones à un large éventail de studios de différentes tailles. Bien que beaucoup de ces jeux n’aient pas encore vu le jour, les gains potentiels sont très excitants.

Quantic Dream est connu pour ses jeux narratifs. Le jeu le plus récent du studio, Detroit: Become Human, a été lancé sur PS4 en 2018, avant d’arriver sur PC plus d’un an plus tard. Étant donné qu’il n’est plus sous contrat avec Sony, ce prochain jeu arrivera probablement sur plusieurs plateformes simultanément.