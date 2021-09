Quantic Dream perd un procès en diffamation suite à des allégations d’abus et en remporte un autre

Capture d’écran : Rêve quantique

Quantic Dream, créateurs de jeux « si mauvais, ils sont mauvais » comme Heavy Rain et Detroit : Become Human, a récemment intenté une action en diffamation contre deux journaux français qui avaient publié conjointement des allégations d’inconduite contre des individus de l’entreprise en 2018. Maintenant, le le tribunal a statué à la fois pour et contre le développeur, apparemment sur la même base.

Le 9 septembre, malgré un comportement public extrêmement étrange, Quantic Dream a remporté son procès en diffamation contre le journal français Le Monde. Cependant, il a également perdu son autre procès en diffamation contre une autre publication française, Mediapart. C’est d’autant plus étrange que les pièces en question étaient une collaboration entre Le Monde, Mediapart et Canard PC. Les trois histoires concernant des abus présumés à Quantic Dream ont été publiées en même temps, sur la base de reportages collaboratifs. Quantic Dream a poursuivi Le Monde et Mediapart, mais pas Canard PC.

En 2018, Le Monde, Mediapart et Canard PC ont chacun publié des articles alléguant divers abus chez le développeur de Heavy Rain, Quantic Dream. Celles-ci comprenaient des allégations de harcèlement sexuel généralisé, de graves crises, de remarques racistes de la part de dirigeants (y compris le fondateur du studio David Cage lui-même) et l’existence d’un groupe de photoshops d’employés vraiment étranges et inconfortables. Quantic Dream a répondu à ces allégations en tapant du pied et en engageant des poursuites en diffamation, affirmant que les allégations étaient des attaques totalement sans fondement.

Mediapart a gagné le procès contre le développeur en prouvant ses pratiques de reporting de bonne foi. Cela signifie que les plaintes contre Quantic Dreams signalées par Mediapart, et ses pratiques de signalement, ont maintenant été vérifiées devant un tribunal, ce qui est très mal vu pour une entreprise qui tente de se disculper d’allégations d’actes répréhensibles.

Le tribunal a décidé que Le Monde, en revanche, ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve, ce qui, selon la publication syndicale française Solidaires Informatiques, était dû au refus de Le Monde de divulguer des sources anonymes au tribunal.

Établir la vérité dans les affaires de diffamation françaises peut être notoirement difficile. Vous devez prouver non seulement que ce que vous dites est vrai, mais que vous disposiez de toutes les preuves pertinentes au moment de la publication. Tout ce fardeau incombe au défendeur. En refusant de divulguer ses sources au tribunal, Le Monde n’a peut-être pas été en mesure de prouver que l’information provenait de manière vérifiable, même si elle était vraie.

Tout cela pour dire que la pratique de l’éthique journalistique de base aurait pu entraîner la condamnation de la publication pour diffamation. Ce n’est pas si rare. S’appuyer sur des sources anonymes, malgré sa capacité à révéler des histoires incroyablement importantes telles que l’inconduite chez Quantic Dream, comporte des risques, et la vulnérabilité aux poursuites en diffamation peut en faire partie.

Il est cependant important de replacer cette perte dans son contexte. Les allégations contre Quantic Dream n’ont pas été prouvées fausses. Le Monde a apparemment perdu pour une question de procédure. En fait, la défense réussie de Mediapart ne fait que donner du crédit aux allégations contre Quantic Dream.

De plus, les tribunaux français sont fondés sur la loi telle qu’elle est écrite, et non sur la préséance, comme aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aux États-Unis, les décisions des juridictions supérieures fixent la norme pour les procédures futures, ce qui n’est pas le cas en France. Au lieu de cela, les juges agissent presque uniquement sur la lettre de la loi. Cela ne signifie pas que le précédent n’a aucune influence sur les décisions ultérieures, mais que son effet est beaucoup plus limité. Cette perte, heureusement, ne jette pas les bases juridiques d’un futur harcèlement des journalistes, bien qu’elle puisse enhardir d’autres entreprises à intenter des poursuites en diffamation.